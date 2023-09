Amadeus e Gerry Scotti insieme a Sanremo 2024?/ Una foto scatena il web: “Non succede, ma se succede…”

Amadeus e Gerry Scotti insieme a Sanremo 2024?

Amadeus e Gerry Scotti insieme al Festival di Sanremo 2024 che sarà l’ultimo per il conduttore Rai? A scatenare i rumors sul web è stata una foto pubblicata tra le storie di Instagram Giovanna Civitillo. Nella foto in questione, Amadeus e Gerry Scotti sono insieme mentre si godono una deliziosa colazione. “Beccati”, scrive Giovanna nel condividere la foto che, in poco tempo, è diventata virale dando il via ad una serie di ipotesi.

Scotti e Amadeus, amatissimi dal pubblico, saranno insieme sul palco del Teatro Ariston per il Festival che, a febbraio, incollerà milioni di telespettatori? Per il momento si tratta solo di rumors, ma su Twitter, Amadeus ha alimentato le speranze dei fan pubblicando la foto in questione insieme ad una didascalia particolare.

Le parole di Amadeus

“Non succede ma se succede”: è questo il commento che Amadeus ha pubblicato su Twitter condividendo la foto della sua colazione con Gerry Scotti. Sarà stato un incontro amichevole senza impegno o una colazione di lavoro per discutere dei dettagli di un’eventuale partecipazione del conduttore Mediaset al Festival?

I fan di Gerry sperano di vedere davvero il proprio beniamino sul palco del Teatro Ariston. Più volte, Scotti è stato accostato al Festival senza, però, concretizzarsi. Cosa accadrà, invece, per il Festival del 2024?













