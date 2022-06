Amadeus, quella vota che definì “Gigi D’Alessio cantante neomelodico”/ La polemica e il chiarimento

Amadeus, carriera e vita privata

Amadeus (Amadeo Umberto Rita Sebastiani), classe 1962, è un conduttore televisivo e radiofonico italiano. Dopo l’esordio su Radio Deejay negli anni ’80, ha iniziato a fare carriera come showman e conduttore su Rai e Mediaset. Per tre anni ha condotto il Festival di Sanremo e tornerà sul palco dell’Ariston anche nel 2023 e nel 2024; una scelta basata sull’alto numero di share ma anche per la sua bravura, simpatia e qualche espressione buffa che lo ha portato ad essere uno dei protagonisti indiscussi di meme sul web per tutta la settimana del Festival e oltre.

Riguardo alla sua vita privata, si era sposato con Marisa Di Martino nel 1993, i due avevano avuto una figlia: Alice ma poi si sono lasciati nel 2007. Anni dopo il conduttore ha sposato Giovanna Civitillo, che tutti noi abbiamo potuto vedere in prima fila all’Ariston ma anche su Instagram, dato che il conduttore condivide un solo profilo insieme a lei. Dal loro amore è nato José Alberto e tutt’ora la coppia è molto felice, Giovanna in particolar modo sembra molto fiera dei successi del marito e non perde mai l’occasione di mostrarlo sui social o alla stampa.

Amadeus e Gigi D’Alessio, sono amici ma sono stati anche al centro di una polemica

Amadeus sarà uno degli ospiti di Gigi D’Alessio: Uno come te–Trent’anni insieme, il concerto del cantante per i suoi 30 anni di carriera. Il conduttore è di Ravenna e non ha molto a che fare con la musica napoletana ne con il dialetto napoletano, che comprende a mala pena come lui stesso aveva dichiarato. I due però oltre ad essere due uomini di successo, sono anche amici. Amadeus nel 2020 ha realizzato il sogno del cantante inserendolo tra i cantanti del Festival di Sanremo. Un festival importante per entrambi, tanto che il cantante gli aveva detto: “Abbiamo realizzato due sogni, io essere qui stasera e tu essere il capitano”.

Poco tempo prima però i due si erano trovati al centro di una grande polemica. Durante un’intervista fatta da Amadeus al cantante, lo showman lo aveva “etichettato” come “cantante neomelodico”. Gigi si è un po’ infastidito e ha cercato di spiegargli che la sua è musica pop con i testi napoletani e che il termine “neomelodico” in passato era stato usato per ghettizzare una parte di cantanti che venivano da napoli. Nonostante ciò, Amadeus aveva insistito e ci aveva anche scherzato su, imitando dei vocalizzi tipici della musica napoletana, che però come aveva spiegato il cantante, non centrano nulla con quella definizione.











