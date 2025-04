Amadeus e Giovanna Civitillo stanno davvero vivendo un periodo di crisi? Una foto ha chiarito tutte le indiscrezioni e ha anche rotto il silenzio.

Il conduttore – ex volto di Rai 1 ed ex direttore artistico di Sanremo – ha appena annunciato di aver ideato un nuovo programma, che andrà presto in onda sempre sul canale Nove. Si tratterà di un talent show che vedrà diversi talenti cimentarsi con prove ed esibizioni canore, e replicando le performance dei loro cantanti preferiti. Ognuno di loro avrà inoltre un coach, chiamato per aiutarli nella loro formazione artistica. Ci saranno 8 puntate, e nella finalissima sarà eletto un vincitore. A fare da giuria saranno gli artisti scelti dal presentatore: Elio, Rosa Chemical e Serena Brancale, che sta ottenendo un grande successo con Anema e core, il brano portato al Festival di Sanremo 2025.

Amadeus non ha però messo al primo posto solo il lavoro, ma anche la sua famiglia, tanto che continua ad essere un marito e un papà perfetto. Felicemente innamorato della moglie Giovanna, da cui ha avuto anni fa il figlio José, si è recentemente mostrato in sua compagnia, nonostante di recente fossero circolate delle voci che parlavano di una loro presunta crisi di coppia.

“Amadeus litiga con Giovanna al parco”, le voci della crisi

Conosciutisi anni fa in occasione del game show L’Eredità, a cui lui partecipava come conduttore e lei come valletta, non si sono più lasciati. La loro storia d’amore ha d’altronde sempre appassionato il pubblico che, in tutti questi anni, non ha perso l’occasione di seguirli nei loro progetti. Si sono anche sposati e hanno messo al mondo il figlio José, che è oggi un adolescente e che ama anche lui approcciarsi al mondo dello spettacolo. Eppure, qualche tempo fa, sono andate in circolo delle voci che parlavano di una presunta crisi di coppia tra i due coniugi. Tutto è nato quando sono state scattate delle fotografie che li hanno immortalati al parco, durante una discussione apparentemente accesa.

Negli scatti – pubblicati sul settimanale Oggi – si vede una Giovanna che gesticola dinnanzi al marito, che era intanto sceso di casa per concedersi una passeggiata con il suo cane. Da quel momento alcuni hanno iniziato a presupporre a un presunto allontanamento tra i due, che è però stato subito smentito dai diretti interessati, quando si sono mostrati sui social più uniti e innamorati che mai.

La verità sulla crisi di Giovanna Civitillo e Amadeus

Sui rispettivi profili social, è di recente spuntata una fotografia che ritrae la coppia molto affiatata e sempre unita. I due avrebbero infatti partecipato a uno spot insieme e, per l’occasione, si sono lasciati fotografare tranquillamente. Amadeus ha quindi postato lo scatto in compagnia di sua moglie: sono vicinissimi, sorridono e non vedono l’ora di annunciare i nuovi progetti che entrambi hanno in serbo per i telespettatori. Pare quindi essere un buon momento per il conduttore che, oltre ad avere una vita privata serena e fatta di complicità, ha anche reso noto il suo ultimo progetto sul palinsesto Nove.

Amadeus è inoltre uno dei protagonisti del Serale di Amici, dato che Maria De Filippi lo ha selezionato per essere tra i giurati insieme a Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio. Un’opportunità nuova – quella che sta vivendo lui – e che gli consente di crescere anche umanamente, essendo avvolto da così tanta gioventù.