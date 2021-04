Amadeus e Giovanna Civitillo/ Nel 2006 la crisi: “Chi non ti ama prende e se ne va”

Amadeus e Giovanna Civitillo stanno insieme da 18 anni. Si sono incontrati nel 2003 a L’eredità: lui conduceva, lei interpretava la “scossa”. Nel 2009 è nato José Alberto e nello stesso anno si sono sposati con rito civile. Nel 2019 si sono sposati in Chiesa, a Roma. Amadeus ha anche una figlia Alice, 23 anni, nata da un precedente matrimonio e che oggi vive in Spagna. “Abbiamo trovato l’altra metà. Fra noi c’è una fiamma costantemente accesa: penso sempre lei e mi manca se non c’è, anche dopo 18 anni. Mi stupisco di come, 18 anni, possa ancora piacere a Giovanna…”, ha confessato il conduttore a “Chi”, parlando della loro storia d’amore. “Ci siamo trovati, siamo stati fortunati. Ci amiamo come il primo giorno, a volte di più”, ha aggiunto Giovanna. Quando si sono conosciuti, Amadeus era felicemente single e aveva rinunciato all’idea di innamorarsi. Ma Giovanna, con il suo atteggiamento austero, gli ha fatto cambiare idea.

Michelle Hunziker e Gerry Scotti accusati di razzismo/ Sketch sui cinesi scatena...

Amadeus e Giovanna Civitillo: insieme da 18 anni

La prima mossa l’ha fatta Amadeus invitando Giovanna a prendere un caffè: “Ho accettato solo dopo un po’, quando mi sono resa conto che andavo al lavoro per vedere lui”, ha svelato la ballerina napoletana. Il primo bacio è arrivato 4 mesi dopo il caffè. Dopo il 2006 Amadeus ha vissuto un periodo difficile sul lavoro, passa da Rai a Mediaset, il telefono non squilla. “È stato il momento che ci ha unito di più: ci siamo occupati più di noi”, ha detto Giovanni Civitillo a Chi. “I momenti difficili sono quelli in cui capisci chi hai accanto: chi non ti ama prende e se ne va”, ha aggiunto Amadeus. Lo scorso marzo Amadeus erano insieme a Sanremo, lui sul palco dell’Ariston per condurre il suo secondo Festival, lei come volto del PrimaFestival. Lei era pronta a rinunciare per non “creare” un problema al marito, ma lui invece le ha fatto capire di farsi scivolare addosso le critiche. Per il futuro, invece, cercano una cassetta in riva al mare dove invecchiare insieme.

LEGGI ANCHE:

"Chiedo scusa per Apu, indiano dei Simpson"/ Il doppiatore "Un insulto agli asiatici"Morte Leonardo da Vinci, causa: la storia vera/ Gotta o avvelenamento da arsenico...

© RIPRODUZIONE RISERVATA