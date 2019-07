Amadeus e Giovanna Civitillo si sono sposati/ Matrimonio in chiesa: “un sogno”

Amadeus e Giovanna Civitillo si sono sposati in chiesa. Il matrimonio tra il conduttore e la sua dolce metà che, si sono conosciuti ben sedici anni fa. Dopo l’incontro e l’inizio di un grande amore, i due si sono sposati civilmente e hanno avuto un figlio, Josè Alberto, nato nel 2009. Il rito religioso, però, non c’era mai stato. Almeno fino ad oggi. Il matrimonio, infatti, è stato celebrato oggi, giovedì 11 luglio, in una piccola chiesa di Roma. Alle nozze religiose hanno partecipato solo pochi amici e parenti. La coppia, dopo il rito civile del 2009, oggi ha coronato quello che è stato definito un “sogno”. Sia Amadeus che Giovanna Civitillo, infatti, sono molto religiosi. Finora, però, non avevano potuto pronunciare il fatidico sì davanti a Dio a causa del primo matrimonio del conduttore che, dopo aver ottenuto l’annullamento, ha deciso di portare all’altare la donna che, con una scossa, gli ha trafitto il cuore.

Quello tra Amadeus e Giovanna Civitillo rappresenta un grande amore al quale, inizialmente, in pochi credevano. Con gli anni, il conduttore e l’ex professoressa dell’Eredità hanno convinto tutti ed oggi formano una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. Il matrimonio religioso è sempre stato un sogno per entrambi che oggi, sono finalmente riusciti a coronare. “Questo matrimonio è il coronamento di un sogno. Ci teniamo entrambi perché siamo molto credenti. E dopo dieci anni sentiamo che è arrivato il momento di compiere il passo successivo. Soprattutto, dopo che è arrivata la notizia dell’annullamento del precedente matrimonio di Amadeus, possiamo consacrare il nostro amore come meglio desideriamo”, raccontava poche settimane fa al settimanale Oggi la Civitillo.

