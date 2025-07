Durante i suoi cinque Festival di Sanremo, Amadeus è stato affiancato da tantissime donne del mondo dello spettacolo ma anche da Chiara Ferragni che il conduttore ha deciso di portare sul palco del Teatro Ariston in un momento di grande popolarità dell’imprenditrice digitale. Durante la partecipazione al Festival Chiara ha conquistato ulteriormente l’affetto del pubblico che ha apprezzato il modo con cui ha affrontato quell’esperienza in punta di piedi. Tra la Ferragni, Amadeus e Giovanna Civitillo, durante i giorni trascorsi insieme a Sanremo, è nato un rapporto di stima reciproca che non è mai venuto meno.

I tre, infatti, si sono visti altre volte, dopo il Festival, condividendo anche qualche foto delle cene amichevoli sui social. A distanza di tempo da quel Sanremo, stando a quello che scrive Giuseppe Candela, il rapporto tra i tre continuerebbe anche in quel di Milano.

Chiara Ferragni, Amadeus e Giovanna Civitillo: cosa accade dopo Sanremo

Dalla partecipazione al Festival di Sanremo ad oggi, tante cose sono cambiate nelle vite di Chiara Ferragni e Amadeus: lei ha dovuto affrontare non solo il caso del pandoro, ma anche la fine del matrimonio con Fedez mentre lui ha lasciato la Rai accettando l’offerta del Nove. Ciò che, invece, non è cambiato è il rapporto d’amicizia che li lega.

“Da quando Amadeus ha portato Chiara Ferragni sul palco del Teatro Ariston nel 2023 i due sono rimasti in buoni rapporti, e da qualche tempo, sono addirittura vicini di casa a Milano. Tra una chiacchierata e un caffè anche in compagnia della moglie del conduttore, Giovanna Civitillo, i nuovi vicini vanno molto d’accordo”, scrive Giuseppe Candela nella rubrica “C’è chi dice…” del settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì 16 luglio 2025.