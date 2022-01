Amadeus e Josè, marito e figlio di Giovanna Civitillo/ La particolare scelta del nome

Amadeus e Giovanna Civitillo formano una delle coppie più unite e solide della Tv

Amadeus e Giovanna Civitillo, coppia pronta a sostenersi l’un l’altro sia nel privato sia sul lavoro. Impossibile infatti non ricordare la presenza della showgirl in prima fila all’Ariston in occasione dell’ultima edizione del Festival di Sanremo presentata sul marito. Al suo fianco c’era anche il loro bambino, Josè, consapevole di quanto quel momento fosse importante per il conduttore. E quasi certamente ripeteranno questa esperienza anche tra pochi mesi in ogni serata della kermesse.

I due non mancano mai di lanciarsi dediche d’amore, spesso anche nelle occasioni in cui compaiono insieme in un programma. Ed è tutt’altro che casuale la decisione di creare un profilo Instagram di coppia, proprio per condividere anche questo aspetto. Ancora adesso lui è riconoscente a “L’Eredità“, la trasmissione che li ha fatti conoscere nel 2002: “È stata una fantastica possibilità, lì ho conosciuto Giovanna – ha raccontato a ‘Chi’ -. È arrivata lei e ho capito immediatamente che fosse la donna della mia vita. Ho provato emozioni che non avevo mai provato. E non ci sbagliavamo: ci siamo fidanzati nel 2003 e siamo stati sempre felici”.

A coronare l’amore di Amadeus e Giovanna Civitillo è arrivato il 18 gennaio 2009 Josè Alberto, il loro bambino. Il piccolo ha ereditato dal papà la passione per il calcio e per l’Inter in modo particolare. Ed è stata proprio la fede interista a spingere il conduttore a dare questo nome al figlio. L’idea era infatti quella di rendere omaggio a Josè Mourinho, uno degli allenatori più importanti nella storia nerazzurra.

La proposta è nata mentre si trovava in volo verso Lisbona: “Quando l’ho visto mi sembrava di avere davanti Monica Bellucci – aveva raccontato a ‘Domenica In’ –. Sono tornato al mio posto, Giovanna era incinta di pochi mesi e le ho detto: ‘Se è maschio lo chiamiamo Josè’. Lei mi ha detto: ‘Scordatelo’. Ma io ho parlato con la pancia per nove mesi”.

