Amadeus e Josè, marito e figlio Giovanna Civitillo/ “E’ nato un amore meraviglioso”

Amadeus e Josè: l’incontro a L’Eredità

Amadeus e Josè sono marito e figlio di Giovanna Civitillo, la ballerina e inviata de La vita in diretta. Un grande amore quello nato tra i due che sono legati da tantissimi anni. Il primo incontro è avvenuto proprio negli studi de L’Eredità come ha raccontato proprio la showgirl ospite di Mara Venier a Domenica In, anche se all’inizio non è scattato tutto subito. “Me ne sono accorta ma ho fatto molta resistenza, è stato un corteggiamento lento e poi pian piano mi sono accorta che non riuscivo a fare a meno di lui. Non aspettavo altro che incontrare il suo sguardo al lavoro. Lavorando insieme è nato questo amore meraviglioso” – ha detto la Civitillo che ha confessato come il conduttore le abbia dichiarato il suo amore con un bigliettino con tanto di invito a prendere un caffè e ha provato a baciarla, ma precisa: “ma sempre con eleganza. Mi stava accompagnando a casa e prima di scendere voleva darmi un bacio ma non gliel’ho dato!”.

Dal loro amore è nato anche un bambino di nome Josè Alberto che è sempre con i suoi genitori. Un nome non scelto a casa visto che Ama ha deciso di chiamarlo così in onore di Josè Mourinho, ex allenatore dell’Inter.

Giovanna Civitillo e Amadeus: il matrimonio e la nascita di Josè

Giovanna Civitillo e Amadeus sono uniti da tantissimi anni. Dal primo incontro a L’Eredità fino alla nascita di un grande amore che li ha portati anche al matrimonio. Un’unione che è stata suggellata anche dalla nascita del figlio Josè, in onore di Mourinho. Proprio Amadeus, ospite di Domenica In, ha raccontato come è nata l’idea di questo nome: “quando l’ho visto davanti mi sembrava avessi visto Monica Bellucci. Sono tornato al mio posto, Giovanna era incinta di pochi mesi e le ho detto ‘se è maschio lo chiamiamo Josè’, lei mi ha detto ‘scordatelo’ ma io ho chiamato la pancia per 9 mesi”.

Il piccolo José Alberto Sebastiani, proprio come papà Amadeus, è un tifoso dell’Inter è un appassionato di calcio e sogna di fare il portiere. Diverso tempo fa è stato scelto proprio dall’Inter nella squadra dei Pulcini.

