Amadeus e Josè, marito e figlio Giovanna Civitillo/ Una piccola stella a Sanremo

Amadeus ha ormai la certezza di poter essere alla guida del Festival di Sanremo anche nel 2023 e nel 2024, scelta che non può che renderlo orgoglioso ed è per questo che si è detto pronto a mettersi al lavoro già da ora per non trascurare alcun dettaglio. A sostenerlo in questa avventura ci saranno ancora una volta la sua Giovanna Civitillo e il loro bambino Josè. che sono stati in prima fila all’Ariston in ogni serata della kermesse.

GIAMMAURO ED EMANUELE BERARDI, FIGLI BARBARA D'URSO/ "Di loro non parlo perché..."

La showgirl è soddisfatta della bella famiglia che è riuscita a creare con il conduttore ed è per questo che ci tiene a sottolineare di non considerarla “una famiglia allargata” (lui ha un’altra figlia, Alice, avuta dall’ex moglie Marisa). Proprio per questo non ha avuto alcun dubbio quando si è trovata a rinunciare ad alcune proposte di lavoro arrivate al termine della sua esperienza a “L’Eredità”: “Mi avrebbero portato da Ama, quindi ho preferito rifiutare” – ha detto in un’intervista al settimanale ‘Chi’. Poco tempo dopo ad allietare le loro vite, nel 2009, è arrivato il loro bambino, che sta ormai iniziando a diventare grande ed è per questo che la bella campana desidererebbe tornare a essere indipendente.

EDOARDO SCOTTI, CHI E' IL FIGLIO DI GERRY SCOTTI E NIPOTINA VIRGINIA/ "La mia gioia"

Amadeus e Giovanna Civitillo: anche Josè protagonista al Festival

Indirettamente anche Josè Sebastiani, il figlio di Amadeus e Giovanna Civitillo, è stato protagonista al Festival di Sanremo. A tirarlo in ballo è stata Sabrina Ferilli, che ha assistito il conduttore nell’ultima serata del Festival. L’attrice ha rivelato un dettaglio inaspettato: “Il ragazzinetto mi ha suggerito al padre. Allora voglio abbracciarlo”, sono state le sue parole dal palco.

È stato infatti il bambino a suggerire di inserire la bella Sabrina tra le donne della kermesse, scelta che è stata apprezzata anche dal pubblico. La diretta interessata ha rincarato ulteriormente la dose con il suo consueto tono ironico: “Io parlerò solo con te se ho problemi con la Rai, dammi il numero“. E a quel punto i tre hanno immortalato quel momento con una foto.

Barbara D'Urso: gli ex amori da Mauro Berardi a Michele Carfora/ "L'uomo che ho amato di più"

© RIPRODUZIONE RISERVATA