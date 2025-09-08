Amadeus e la frecciatina su Sanremo: "Avrei portato in gara Shiva e Baby Gang"

E’ un Amadeus a 360° à quello che si è raccontato al programma di Gabriele Vagnato. Il conduttore di Canale Nove e direttore artistico di cinque Festival di Sanremo è tornato a parlare anche della kermesse condotta da Carlo Conti nell’ultimo anno e che tornerà al timone anche nella prossima edizione. Intervistato nel programma Giorno di prova, Amadeus ha colto l’occasione per fare anche una doppia rivelazione sul Festival:

“Shiva lo avrei portato a Sanremo. Ma anche Baby Gang” ha detto riguardo ai due artisti finiti nel mirino della critica in alcune occasioni. E riguardo alla possibilità di tornare a condurre Sanremo, Amadeus non si è nascosto, anche se scherzando: “Torneremo quando avremo 80 anni così saremo i due più anziani della storia del Festival”. E guardando alla sua carriera, Amadeus si è detto soddisfatto delle tante prove alle quali si è sottoposto.

Amadeus e il futuro: “Ho fatto quello che sognavo di fare”

Nonostante una carriera davvero ricca di gioie e colpi di scena, Amadeus si è detto soddisfatto ma allo stesso tempo voglioso e curioso di guardare oltre. E chissà che non possa nascere qualche altra occasione interessante per il presentatore:

“Ho fatto tutto ciò che sognavo di fare. Non ho rimpianti, potrei smettere domani e sarei felice. Ma il brivido ce l’ho sempre. Quando arrivo a un punto alto, ho bisogno di scendere dalla montagna e scalarne un’altra” le parole del conduttore nel programma di Gabriele Vagnato. L’ostacolo Canale Nove si è già rivelato complicato, chissà che in futuro non possa arrivare qualche altra missione per Amadeus, abituato alle sfide e sempre pronto a coglierle al volo.

