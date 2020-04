Amadeus e moglie Giovanna/ “Con Fiorello tutto improvvisato a Sanremo” (Domenica In)

Pubblicità

Amadeus e la moglie Giovanna Civitillo sono tra gli ospiti della trentunesima puntata di “Domenica In”. “Siamo bloccati da settimane qui a Roma – dice Amadeus in collegamento dalla sua abitazione con la moglie Giovanna. Il conduttore poi ricorda Sanremo 2020: “ogni tanto ci penso quando rivedo qualcosa, quando ho modo di sentire Fiorello ci diciamo ‘pensa che sono passati poco più di due mesi da Sanremo e sembrano passati due anni, è stato l’ultimo momento di aggregazione, una città piena di gente, è stato un bagno di folla bellissimo”. “Baci, abbracci, tutto” dice Giovanna con Amadeus che precisa “15 giorni dopo è finito tutto”. Ama poi parla del grandissimo successo di Sanremo 2020 condiviso con Fiorello: “avere lui con me mi rendeva tranquillo, non mi sono mai sentito agitato o avuto timore, tutti e due eravamo felici al nostro primo Sanremo insieme”. Non solo, il conduttore rivela alla zia Mara: “era tutto improvvisato, non mi interessava sapere cosa facesse Fiorello”. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Pubblicità

Amadeus e la moglie Giovanna Civitillo: “divertimento in casa con il figlio José”

Amadeus e la moglie Giovanna Civitillo saranno tra gli ospiti di Mara Venier all’interno della nuova puntata di Domenica In. Una puntata “speciale”, quella in onda oggi, domenica 19 aprile 2020, un po’ come tutte le ultime trasmesse in queste settimane di emergenza Coronavirus. Il dilagare dell’epidemia, infatti, ha costretto molte reti a rivedere i palinsesti e alcuni programmi sono addirittura saltati. Non è questo il caso del contenitore pomeridiano della domenica di Rai1, che va avanti con i protagonisti in collegamento ciascuno dalla propria abitazione. Come Amadeus e Giovanna, che – presumibilmente – racconteranno anche come stanno vivendo l’isolamento e soprattutto com’è viverlo con un figlio, José, che a quanto pare non si ferma mai. Lo desumiamo dal profilo Instagram della coppia, gestito prevalentemente da lei, dove vengono postati a cadenza regolare piccoli scorci di vita quotidiana. L’ultimo di essi è la foto di una pasta al forno preparata da un vicino di casa napoletano “dal cuore d’oro e bravissimo a cucinare”. I due augurano così “buona Pasqua e buon pranzo” al loro pubblico, che a oggi conta ben 335 mila persone (follower).

Pubblicità

Amadeus, Giovanna Civitillo e il figlio José

Amadeus si diverte un mondo con José, il figlio che ha avuto con la moglie Giovanna Civitillo nel 2009. José ama tantissimo giocare a calcio, una passione che – oltre che nel sangue – ha anche nel nome. Il bambino, di fatto, si chiama così in onore di José Mourinho, ex allenatore dell’Inter, squadra di cui papà Ama è tifosissimo. Recente il loro incontro (seppur virtuale) sempre nello studio di Domenica In, dove Mou è comparso con un videomessaggio nel corso dell’ospitata di padre e figlio dalla Venier. In quell’occasione, il coach ha fatto i suoi auguri a quello che – in qualche modo – è anche un po’ il “suo” bambino. “Che tu possa arrivare a coronare il tuo sogno”, ha detto José Senior, “Spero che riuscirai a difendere la porta più grande del mondo e della prima squadra. Un abbraccio grande”. José, infatti, gioca nelle giovanili dell’Inter nel ruolo di portiere. L’attuale tecnico del Tottenham ha inoltre ringraziato i genitori per l’omaggio: Amadeus ebbe l’idea di chiamare così il piccolo dopo un incontro avuto con lui a bordo di un volo diretto a Lisbona.

Il video di Amadeus e Giovanna su Instagram

La vita familiare è quasi sempre al centro degli scatti pubblicati sul profilo Instagram di Amadeus e Giovanna. Oltre a dare sfoggio delle sue prodezze nello sport (calcio e ping pong in particolare), il conduttore sfrutta il popolare social network per lanciare il suo personale appello a “stare a casa”: “È l’unico modo che abbiamo evitare che il Coronavirus si possa diffondere ancora di più”. E poi invita a riscoprire il piacere di coltivare un hobby, facendo anche alcuni esempi: leggere un buon libro, rispolverare i giochi di società… sempre che qualcuno non disturbi. Nel video, si odono due voci fuori campo che gridano: “Amore, mi aiuti a sparecchiare?”. È Giovanna. E ancora: “Papi, mi aiuti a fare i compiti?”. È José. A questo punto, il povero Amadeus, sarcastico, commenta rivolto alla videocamera: “Vedete? C’è sempre qualcosa di bello da fare, a casa”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA