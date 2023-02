Amadeus e la profezia dello scudetto a Sanremo/ Ogni volta che indossa una maglia…

Napoli verso lo scudetto con Amadeus?

La profezia di Amadeus e del Festival di Sanremo. Sul palco dell’Ariston, c’è spazio anche per parlare di calcio e di Serie A e non soltanto di musica. Ieri il conduttore si è trovato coinvolto in un siparietto con il giovane attore Mario Di Leva, che ha portato sul palco una maglietta del Napoli per regalarla al direttore artistico, che invece tifa Inter. Il bambino ha punzecchiato Amadeus, prima ricordandogli dei -13 punti dei nerazzurri rispetto alla squadra di Spalletti, poi rispondendo al paragone con Skriniar e dicendo di sentirsi più Mario Rui.

Il giovane attore ha regalato al conduttore proprio una maglia del Napoli, che lui ha indossato. E, dal 2020 in poi, ogni volta che è accaduta una cosa simile, quella squadra ha poi vinto lo scudetto. Sui social la coincidenza non è passata inosservata. Nel 2020, infatti, il presentatore ebbe come regalo una maglia della Juve, mentre nel 2022 quella del Milan. Quest’anno, invece, dei partenopei.

La profezia di Amadeus: dal 2020 in poi…

Nel 2020 Amadeus si era presentato sul palco dell’Ariston con una maglietta double-face, davanti della Juventus e dietro dell’Inter. Il conduttore si era reso protagonista di una gag con Georgina Rodriguez, moglie di Cristiano Ronaldo. Proprio nel corso di quella puntata, poi, proprio il portoghese aveva regalato una maglia bianconera al direttore artistico. Quell’anno la Juventus aveva poi vinto lo scudetto.

Nel 2022 era stato Sangiovanni, artista in gara, a salire sul palco con una sciarpa del Milan, appoggiandola sulle spalle di Amadeus la sera del Derby: a vincere quella stracittadina furono proprio i rossoneri. Lo stesso anno, inoltre, Ibrahimovic era ospite del Festival e aveva regalato una maglia rossonera al conduttore. Il Milan ha poi vinto lo Scudetto. Quest’anno Amadeus ha ricevuto la maglia del Napoli: chissà se la profezia verrà confermata…

