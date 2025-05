Amadeus è tra i conduttori i più popolari della tv contemporanea: età, dove vive, ex moglie, Giovanna Civitillo, carriera. Tutto su di lui.

Attualmente giudice del serale di Amici 24, voluto da Maria de Filippi, Amadeus è tra i volti tv di maggiore successo. Dopo aver condotto diversi format in Rai portandoli a conquistare punte di share rilevanti e aver ridato al Festival di Sanremo l’attenzione di un tempo, ha scelto di lasciare la rete di stato per approdare a Nove. Una decisione non da tutti compresa, ma fortemente voluta dal conduttore.

Chi è Giulia Belmonte compagna Stash/ "Sono felicissima quando sto con lui e i miei figli non mi manca nulla"

Nato a Ravenna nel 1962 Amedeo Umberto Rita Sebastiani, questo il vero nome di Amadeus, ha sempre avuto una carattere estroso. A soli 7 anni si è trasferito a Verona con la famiglia e qui ha frequentato le scuole dell’obbligo. Giovanissimo lavora nei bar e come deejay e sin da subito manifesta di avere un certo talento. Prima viene ingaggiato da Radio Verona e poi da Radio Blu, ma è grazie all’incontro con Cecchetto che la sua vita professionale ha una svolta.

Marta Ornelas, chi è la moglie Placido Domingo? La confessione choc/ "Eravamo poveri, non avevamo un soldo"

Il talent scout lo fa debuttare su Radio Deejay e poi nel 1988 appare in tv: conduce DeeJay Television e Deejay Beach e prende parte a 1, 2, 3 Jovanotti in onda su Italia 1. Tra le passioni di Amadeus, oltre alla musica, c’è anche l’equitazione: passione che ha ereditato dal padre che insegnava proprio ad andare a cavallo. E’ cresciuto in una famiglia semplice senza troppe pretese e ha sempre lavorato, cercando di non pesare particolarmente sui genitori.

Amadeus vita privata: ex moglie e Giovanna Civitillo

Amadeus oggi è sposato con Giovanna Civitillo, anche lei volto televisivo. I due si sono conosciuti nel 2003 durante il programma de L’Eredità e dopo un primo approccio hanno capito di essere attratti l’uno dall’altra. Hanno un figlio José Alberto, nato nel 2009 che sogna di diventare un calciatore professionista. Prima di Giovanna il conduttore è stato sposata con Marisa Di Martino, da quell’unione nel 1997 è nata Alice.

Chi è Marina, dama di Uomini e Donne/ Lo scontro con Arcangelo e l'alleanza con Gemma Galgani

Quest’ultima è oggi una ragazza intraprendente che ha un bellissimo rapporto con il padre. Spesso Alice è apparsa sui social con Amadeus e la sua famiglia. Il conduttore ha sposato Giovanna in chiesa solo dopo aver ottenuto l’annullamento dalla Sacra Rota del primo matrimonio, annullamento arrivato nel 2019. I due si erano già uniti civilmente. La coppia con il figlio vive a Milano, anche se Amadeus ha una casa anche a Roma.

Amadeus carriera: il successo in radio e in tv

Dopo lavorato in alcune radio locali di Verona Amadeus viene notato da Cecchetto che gli apre le porte del mondo dello spettacolo. Ed è proprio in quel periodo che conosce l’amico fraterno Fiorello, ma anche Max Pezzali, Gerry Scotti e Jovanotti. Da quel momento la sua carriera è in continua ascesa: nel 1993 conduce il Festivalbar, programma musicale molto popolare all’epoca, e l’anno successivo gli viene affidata Buona Domenica dov’è affiancato da Claudio Lippi e Lorella Cuccarini.

Nel 1990 approda in Rai dove conduce Domenica in. Poi gli vengono affidato i quiz show come L’Eredità, che porta al successo. Gli anni a seguire presenzia sia in Rai che a Mediaset, poi vive un momento di distacco dalla tv, periodo che ha definito non facile per la sua carriera. Nel 2014 ritrova il suo spazio in Reazione a Catena e partecipa a Tale e quale show.

In seguito conduce I Soliti Ignoti e Affari Tuoi e dal 2020 al 2022 è conduttore e direttore artistico del Festival della Canzone Italiana di Sanremo, al suo fianco Fiorello. Rivoluziona la kermesse e ottiene ascolti impressionanti. Nella primavera del 2024 Amadeus annuncia il suo addio alla Rai per passare a Nove, il canale della Warner Bros.

Amadeus, il profilo Instagram

Amadeus ha aperto il suo profilo Instagram @amadeusonoio durante il Festival di Sanremo 2023, aiutato da Chiara Ferragni, all’epoca co-conduttrice della kermesse. La creazione dell’account avvenne in diretta e il conduttore ricevette in pochissimi minuti tantissimi segui. Fino a quel momento era presente sui social in coppia con la moglie Giovanna, cosa che la nota influencer ritenne inadeguata per un personaggio in vista come lui.

Oggi Amadeus segue il suo profilo, anche se non ha nessun problema ad ammettere che spesso si fa aiutare dalla moglie e dal figlio. L’account ha un vasto seguito ed è molto attivo. Ci sono diversi post del suo lavoro, ma anche alcuni che riguardano il quotidiano. Ad oggi non è noto a quanto ammonta il suo stipendio, le informazioni condivise non sono certe, tuttavia sembra che per la conduzione di ogni edizione di Sanremo abbia guadagnato tra i 500mila e i 600mila euro.