Amadeus gaffe a Sanremo 2024 dopo la multa dell’anno scorso/ “Non ho detto nulla solo social”

Amadeus imbarazzato a Sanremo 2024: “Non ho detto niente”, gaffe sul nominare i social

Il momento dell’ospitata di John Travolta ha rischiato di fare commettere una gaffe clamorosa ad Amadeus memore del putiferio scoppiato l’anno scorso con Chiara Ferragni. Nel dettaglio e andando con ordine. Il conduttore del Festival di Sanremo 2024 mentre improvvisava dei bassi di danza con il suo idolo ha chiesto alla moglie Giovanna Civitillo: “Fammi delle foto, quando mi ricapita un’occasione del genere riprendimi con un video che poi lo devo postare sui miei social.” E subito dopo si è accorto dell’errore.

Amadeus imbarazzato al Festival di Sanremo 2024 dopo aver nominato i tanto temuti social ha aggiunto: “Non ho detto niente. I miei social sono televideo… “e si è chinato in avanti in evidente imbarazzo per la situazione surreale perfettamente descritta dalla faccia incredula e spaesata di John Travolta. Insomma la multa alla Rai dell’anno scorso per l’uso che Chiara Ferragni ha fatto di Instagram continua a preoccupare Amadeus ed il suo Sanremo.

Amadeus, gaffe a Sanremo 2024: cos’è successo l’anno scorso con Chiara Ferragni

Amadeus si è mostrato in imbarazzo al Festival di Sanremo 2024 per aver nominato i social dopo lo scandalo successo l’anno scorso. In molti infatti ricorderanno che dopo Sanremo 2023 la Rai fu multata per 175 mila euro per pubblicità occulta ad Istagram durante le serate del Festival. L’imprenditrice digitale e regina di tutti gli influencer durante le due serate da lei co-condotte ha convinto Amadeus ad aprirsi un profilo Instagram, o meglio a scollegarsi da Giovanna Civitillo.

E non è tutto, durante le serate non sono mancati selfie di Chiara Ferragni, Amadeus e Gianni Morandi. Scatti, video, stories che hanno fatto ritenere al Tar del Lazio che la Rai avesse usato una strategia preventiva e consapevole per creare pubblicità a Instagram. Addirittura anche la stessa scelta di Chiara Ferragni sarebbe stata pensata in tal senso. Seguirono polemiche, scandalo e bufera ed Amadeus in questo Festival di Sanremo 2024 non sembra esserselo scordato.

