Amadeus, gaffe con Drusilla Foer “Ti spogli completamente?”/ Lei: “Farei sorprese…”

Drusilla Foer la prende con ironia. Si sa che salire sul palco di Sanremo significa finire, nel bene e nel male, sotto potenti riflettori e di certo la Foer si aspettava che non sarebbero mancati commenti negativi sul suo conto. Lei, però, la prende con sarcasmo e si mette in gioco. Sul palcoscenico dell’Ariston arriva perciò vestita, anzi, travestita da Zorro. La gag è inizialmente simpatica ma il reale significato della scenetta viene spiegata proprio dalla Foer tra un sorriso e l’altro di Amadeus: “L’ho fatto per allegria ma, soprattutto, per gentilezza. Visto che dicono un uomo vestito da una travestita, così mi sono travestita!” Alla battuta della Foer segue però una gaffe di Amadeus. La conduttrice inizia infatti a svestire i panni di Zorro per tornare nei suoi, al che il conduttore chiede “Ma ti spogli completamente?” Lei nega subito e lancia l’ultima battuta: “Completamente no, anche perché farei delle sorprese…” La gag si conclude così, con le risate di Amadeus e gli applausi del pubblico.

