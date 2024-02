Amadeus: “Geolier? Per la stampa non era da podio”/ “Abbiamo portato a Sanremo musica che piace ai giovani”

Amadeus: “Lascio Sanremo perchè è il momento giusto”

Amadeus è stato ospite di Bruno Vespa nel programma Cinque Minuti. Il presentatore è ovviamente tornato sul tema Sanremo, appena terminato che sarà anche l’ultimo del direttore artistico: “Sentivo e sento che, dopo cinque anni, questo sia il momento giusto per lasciare.“

Vespa ha poi sottolineato lo share straordinario che ha raggiunto il festival anche in merito ai più giovani: “Come abbiamo fatto? Innanzitutto portando in gara la musica che piace ai giovani, ma che piace anche ai loro genitori e ai loro nonni, quindi musica contemporanea. Abbiamo creato inoltre un clima di amicizia vera, perchè i ragazzi hanno bisogno di aggregarsi e con Sanremo lo possono fare ancora di più”.

Amadeus commenta la polemica su Geolier: le sue parole

Il presentatore è poi tornato sulla polemica dei voti a Geolier, riferiti soprattutto all’atteggiamento della sala stampa verso l’artista campano. Bruno Vespa ha definito il secondo classificato di Sanremo “affossato” da stampa e radio: “Le radio secondo me si sono divise su di lui, mentre per la sala stampa, come si è visto dalla sua assenza nella top five della prima sera, lui non era da podio” ha dichiarato il direttore artistico che aveva già preso le distanze dai fischi all’Ariston.

Il conduttore ha poi commentato l’emozione e le lacrime nel momento in cui ha ricevuto una standing ovation al termine del Festival: “Direzione artistica e sala stampa non sempre la pensano allo stesso modo, in questo caso invece è andata così e l’omaggio che mi hanno fatto l’ho gradito molto” ha concluso. Nel corso della conferenza stampa, Amadeus ha accennato anche ad un possibile futuro programma al fianco di Fiorello. Non rimane che attendere ulteriori notizie.

