Chi sono i giudici del serale di Amici 24? È questa la domanda che il pubblico del talent di Canale 5 si sta ponendo in queste settimane, visto che ormai la fase serale è alle porte. Amici dovrebbe infatti passare alla prima serata sabato 22 marzo, dando il via alla gara che decreterà il vincitore di questa edizione. A giudicarli, a quanto pare, saranno volti nuovi, e non più Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi.

Nel nuovo gruppo di giudici del serale di Amici 24 potrebbe esserci Amadeus. L’ex conduttore Rai, oggi sul Nove, nonché direttore artistico del Festival di Sanremo per cinque edizioni, potrebbe essere in giuria, in quanto fortemente voluto da Maria De Filippi, almeno stando alle indiscrezioni lanciate dal settimanale Di Più. “Maria ammira Amadeus e ha pensato a lui per far parte della giuria che ha in mente per la fase finale del suo programma, sempre ricco di sorprese. Amadeus, insomma, può essere il suo asso nella manica”, scrive il settimanale.

Amadeus vicino al serale di Amici 24 ma in un ruolo speciale: le indiscrezioni

Stando, però, agli ultimi aggiornamenti, Amadeus potrebbe sì essere vicino al diventare uno dei nuovi giurati del serale di Amici 24, ma in un ruolo speciale. La sua presenza potrebbe, cioè, essere sporadica. Il che farebbe di lui un giudice ‘speciale’, una sorta di quarto giudice, come già accaduto alcuni anni fa al serale. Questo garantirebbe al conduttore di mantenere anche i suoi impegni sul Nove, dove è ormai un volto di punta. Chiaramente, si tratta, al momento, di indiscrezioni che non trovano ancora conferma dai canali ufficiali del programma. Certo è che non manca molto, ormai, all’annuncio dei giudici ufficiali del serale di Amici 2025.