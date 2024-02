Amadeus in versione rockstar a Viva Rai2!/ Fiorello: “Questo è l’ultimo Sanremo, faremo anche di peggio!”

Fiorello a Viva Rai2!: “Siamo stati buoni con Fabio Fazio, ma molte cose…“

La puntata di Viva Rai2! di stamattina ha regalato divertenti colpi di scena, con l’ironica verve di Fiorello a farla sempre da padrona. Lo showman, in occasione del Festival di Sanremo 2024, ha trasferito il glass del suo programma fuori dal Teatro Ariston, in uno spazio ironicamente ribattezzato Aristonello. E, durante la consueta lettura mattutina delle notizie, ha fatto riferimento all’ospitata avuta con Amadeus ieri sera sul Canale Nove a Che tempo che fa, nel programma condotto da Fabio Fazio dopo il suo addio alla Rai.

“Ieri siamo stati molto buoni e politicamente corretti con Fabio Fazio, che salutiamo, ma molte cose non gliele abbiamo dette“, ha ammesso ironico il conduttore. A seguire, ha snocciolato alcune news divertenti legate ai dissapori tra Rai e Canale Nove legati al Festival: “Non solo il cantante che vince Sanremo non può andare alla Nove, ma il cantante che vince Sanremo non può guardare la Nove per due settimane“. E ancora, in riferimento al numero del Canale su cui ora Fazio va in onda: “Per quella settimana 3×3 farà 6, sono tutte direttive arrivate dai vertici Rai“.

Amadeus in tenuta rock fuori dall’Aristonello, Fiorello: “Neanche i Kiss…“

Al centro delle battute di Fiorello spicca anche Amadeus, più volte nominato nel corso della puntata di Viva Rai2! di stamattina. E proprio il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2024 si è preso la scena di fronte all’Aristonello, apparendo in un’inedita tenuta rock: giacca di pelle, chitarra elettrica e vistosa parrucca con la cresta. “Signori, questo è il Meme dei Meme, vieni qua che ti porto nella stampa perché loro ti devono vedere. Questo è l’ultimo Sanremo, faremo anche di peggio“, commenta ironico Fiorello, uscendo dal glass del suo programma e raggiungendo l’amico fuori dall’Aristonello.

“Guardate, neanche i Kiss hanno la lingua così. Ti posso dire che il pubblico è ammutolito?“, aggiunge Fiorello scatenando le risate del pubblico. A seguire, sempre con la sua solita ironica battuta pronta, fa una promessa ad Amadeus che scoppia a ridere: “Prometto che una delle 5 sere verrò in sala con questa parrucca, te la porterò, tu te la metti e tu farai un annuncio serio di un cantante“.













