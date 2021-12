Amadeus: la moglie Giovanna Civitillo e i figli Alice e Josè Alberto/ Una bella famiglia allargata

Lavorare fianco a fianco sul set può portare alla nascita di un amore anche duraturo. Ne sanno qualcosa anche Amadeus e Giovanna Civitillo, che si sono scoperti innamorati nel corso del periodo che i due hanno trascorso insieme a “L’Eredità“, dove lui era il conduttore, mentre lei una delle “ereditiere“, questo il modo con cui vengono chiamate le ballerine che curano gli stacchetti del quiz. Ben presto a lei è stato affidato uno dei momenti più hot del programma, quello che anticipava il gioco de “La scossa”, dove lei si lasciava andare a una serie di movimenti a cui era difficile resistere. E gli occhi adoranti di lui non lasciavano spazio ad altre interpretazioni.

I telespettatori, infatti, si sono resi conto da subito dell’attrazione che legava i due, che hanno poi ammesso a se stessi e al pubblico il sentimento che li legava. A conferma del loro rapporto c’è anche il rapporto, che lei è riuscita a instaurare con Alice Sebastiani, la figlia che il presentatore ha avuto dall’ex moglie Marisa

Giovanna Civitillo, Alice e Josè Alberto Sebastiani: essere uniti è davvero possibile

Giovanna e Amadeus sono riusciti ora a costituire una vera e propria famiglia allargata, senza alcuna invidia nata tra i due fratelli. Ad arricchire il loro amore è infatti arrivato dodici anni fa Josè Alberto, il loro bambino, a cui lui ha voluto dare un nome che rendesse omaggio a Josè Mourinho a causa della sua nota fede interista. E dell’unione che c’è tuttora tra loro la showgirl non può che essere orgogliosa.

Il ragazzino ha seguito mamma e papà anche in occasione dell’ultimo Festival di Sanremo, assistendo in platea a tutte le puntate. Non è escluso che lo faccia anche in occasione della prossima edizione della kermesse, in programma a febbraio.

