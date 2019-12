AMADEUS/ ‘L’anno che verrà’ come Sanremo: “Diamo spazio ai giovani”

Si moltiplicano gli impegni per Amadeus, il conduttore Rai sulla cresta dell’onda con almeno tre programmi da condurre nel breve periodo. Si tratta de I Soliti Ignoti, di Sanremo e – soprattutto – de L’anno che verrà, il primo dei grandi eventi da presentare per scaldare i motori in vista del Festival. Amadeus sarà il padrone di casa del concertone di Capodanno, in diretta da piazza Mario Pagano a Potenza a partire dalle 21 circa. La prima notizia ufficiale riguardante il parterre è arrivata proprio da lui: reduce dalla manifestazione di Sanremo Giovani, andata in onda a metà mese, Amadeus ha dichiarato di voler dare spazio ai giovani. Gli ospiti in evidenza, dunque, saranno proprio loro: i ragazzi del Festival. Si legge su Sanremo bella Canzone: “Al timone del concerto di Capodanno 2020 targato Rai 1 c’è Amadeus che quest’anno è protagonista assoluto della TV. Gli ospiti che si esibiranno sul palco non sono ancora stati svelati tutti, ma certamente il volto de I Soliti Ignoti punta tutto su Sanremo. Infatti Amadeus ha deciso di far salire sul palco di Potenza i suoi amatissimi 8 artisti in gara a Sanremo Giovani”. Si tratta di Avincola, Eugenio in Via Di Gioia, Fadi, Fasma, Jefeo, Leo Gassmann, Marco Sentieri, Réclame, Shari e Thomas… meno due. Saranno solo 8, infatti, gli invitati alla grande festa del Capodanno Rai.

Amadeus e l’attenzione ai giovani

A prescindere dai loro nomi, la sostanza è che Amadeus intende fare di tutto per valorizzare la presenza dei giovani nella musica e nella televisione italiana. È questo il suo obiettivo principale, in qualità di direttore artistico del ‘nuovo’ Sanremo: “Credo nella tradizione e nei giovani”, ha dichiarato al Messaggero, “che secondo me devono fare un percorso lungo e non giocarsi tutto in una notte. E poi non mi sembra corretto nei confronti dei 20 Big fare in modo che qualcuno senza una storia consolidata possa scavalcarli. Io di sicuro farò sentire le canzoni dei venti giovani ovunque, anche sul palco dello show di Capodanno su Rai 1. Più visibilità riesco a dare loro, più sono contento”.

Il Sanremo di Amadeus

Oltre a soffermarsi sui giovani, Amadeus parla anche delle donne. Il suo Sanremo, infatti, sarà caratterizzato da un’ampissima presenza femminile. Saranno ben dieci le vallette che si alterneranno sul palco dell’Ariston, due per ogni puntata. “Non è Dieci ragazze per me”, precisa il conduttore. “Il problema è che qualsiasi cosa tu faccia a Sanremo sei criticabile”. Poi torna sul tema principale: “Non c’è un beato tra le donne”. Semplicemente, il suo obiettivo è di rendere ogni serata diversa dalle altre, senza tuttavia escludere la possibilità di replicare l’ospitata di Fiorello: “Non voglio sapere cosa farà a Sanremo”, dichiara Amadeus. Piena fiducia, insomma, nei confronti di quello che considera come “un fratello”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA