Amadeus può tornare a Rai o Mediaset? Berlusconi strizza l'occhio alla possibilità di rivederlo su Canale 5

Il futuro di Amadeus potrebbe essere nuovamente a Mediaset? L’annata alla corte di Discovery si è rivelata complicata per il conduttore originario di Ravenna, tornato anche nel mirino della Rai.

Sia dalle parti di Viale Mazzini che di Cologno Monzese hanno captato il malessere dell’ex direttore artistico del Festival di Sanremo e durante la presentazione dei palinsesti televisivi, Pier Silvio ha strizzato l’occhio alla possibilità di far tornare Amadeus, ma neanche confermato le voci recenti: “Non ho motivi per dire di no ad Amadeus, ma nemmeno motivi per prenderlo…” ha detto il numero uno del Biscione. Intanto anche da parte della Rai si registra uno sponsor d’eccezione come Fiorello, che spera di tornare a lavorare con l’amico del cuore dopo gli anni felici alla guida del Festival di Sanremo.

Vedremo dunque se ci saranno davvero i margini per riportare Amadeus a Mediaset dopo la parentesi poco felice di qualche anno fa. E in Rai tengono le antenne dritte, con la situazione che rimane in evoluzione e per questo l’estate si preannuncia rovente.

Amadeus e l’esperienza sul Nove

Non è stato facile fidelizzare il pubblico di Canale Nove e probabilmente Amadeus non ci è mai riuscito del tutto. Raccontando le difficoltà incontrate a Discovery, il conduttore ha confidato: “Immaginavo che ci potesse essere una difficoltà, ma è sbagliato fare paragoni con Raiuno e Canale 5: quanto tocchi il 7% con La Corrida vale il 20% su Canale 5 o Raiuno.

Mi confronto con una realtà nuova, il pubblico televisivo è molto tradizionalista” ha detto qualche mese fa il conduttore ed ex padrone di casa di Affari Tuoi commentando i numeri ottenuti sul Nove. Le aspettative non sono state ripagate e l’avventura di Amadeus non si è rivelata alla fine totalmente appagante, con lo stesso conduttore che non sembra aver trovato i giusti stimoli dalle parti di Warner Brows. E un ritorno al passato potrebbe cambiare tutto.