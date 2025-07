Amadeus e Discovery ancora insieme? Il conduttore sembra destinato ad andare ancora in onda sul Nove per il prossimo autunno.

Amadeus non si muove, almeno per ora; il conduttore passato a Discovery lo scorso anno dovrebbe restare al Nove almeno per l’intero autunno dato il suo impegno con il nuovo programma The Cage: Prendi e Scappa, per il quale sarebbero in programma anche ulteriori riprese proprio nei prossimi mesi. L’ex volto di Affari Tuoi starebbe preparando anche un nuovo programma per l’azienda – come racconta BubinoBlog – a testimonianza della sua volontà – o necessità contrattuale – di protrarre ancora l’esperienza al Nove piuttosto che un concretizzare un nuovo cambio di rete.

Amadeus passa a Mediaset?/ Pier Silvio Berlusconi si sbilancia: "Ecco qual è il futuro del conduttore"

Nel prime time è atteso il ritorno de La Corrida che vedrà, appunto sul Nove, la conduzione di Amadeus. L’azienda punta forte sul conduttore originario di Ravenna a dispetto dei risultati forse non proprio in linea con le aspettative dati i precedenti in Rai. Ovviamente parliamo di due realtà televisive differenti e qualsiasi genere di paragone sarebbe fuorviante ed estemporaneo. L’unica certezza al momento sembra dunque la permanenza di Amadeus sul Nove con nuovi progetti e format ancora da valorizzare.

Amadeus torna in Rai?/ Svolta dopo Amici per il conduttore: "C'entra Rosario Fiorello"

Amadeus, il futuro del conduttore – forse – può cambiare dopo l’autunno

Nulla di fatto per il ritorno in Rai o il passaggio a Mediaset? Attualmente sembrerebbe di sì; Amadeus – come riporta BubinoBlog – non sembra essere in orbita cambiamento e le due aziende non sembrano altrettanto convinte della possibilità di ingaggiarlo proprio in questa fase. Ovviamente il mondo della tv ci ha ampiamente abituati a rovesciamenti di fronte repentini e colpi di scena; per l’autunno non sembrano possibili sorprese ma dal nuovo anno non è da escludere un cambiamento considerevole per il conduttore attualmente a Discovery, magari proprio sponda Mediaset dove già con Amici lo abbiamo visto nel ruolo di giudice lo scorso anno.