Quale sarà il futuro di Amadeus sul Nove? Spuntano nuove indiscrezioni sugli impegni televisivi.

Quale sarà il futuro televisivo di Amadeus? Dopo anni di successi in Rai, il conduttore ha deciso di lasciare la tv di Stato per buttarsi nella nuova avventura professionale del Nove dove si è cimentato nella conduzione di diversi programmi tra cui anche La Corrida che, però, non hanno portato a casa gli ascolti che si aspettava. Tuttavia, con il game show The Cage, Amadeus sta risalendo l’onda degli ascolti e il suo futuro che, secondo alcune voci di corridoio sarebbe potuto essere lontano dal Nove, sarà quasi certamente sul canale di Discovery.

Come fatto notare dal giornalista Giuseppe Candela su X: “La strada è in salita ma qualcosa si muove”. Complice anche l’estate, con The Cage ma anche con le repliche della Corrida, gli ascolti del Nove sono più alti e in futuro, Amadeus potrebbe cimentarsi in nuove avventure professionali.

Amadeus e il futuro sul Nove: cosa condurrà

Difficile credere ad un addio di Amadeus al Nove dove, nella prossima stagione televisiva, dovrebbe continuare a condurre The Cage anche quando su Raiuno tornerà Affari tuoi ma dovrebbe anche cimentarsi in format nuovi. Il Nove potrebbe puntare ancora su La Corrida dal momento che si tratta di un format che piace sempre ai telespettatori ma sarà importante individuare il giorno giusto della messa in onda per evitare la concorrenza.

Amadeus, tuttavia, continuerà a lavorare per il Nove dove, a distanza di un anno, qualche segnale positivo comincia ad arrivare. Da escludere, dunque, un passaggio a Mediaset come si era vociferato negli ultimi mesi dopo l’avventura del conduttore nella giuria del serale di Amici.