Amadeus lascia la Rai: ora è ufficiale/ Nessun rinnovo del contratto: il Nove nel futuro

Amadeus, l’addio alla Rai: la comunicazione al direttore generale Giampaolo Rossi

Dopo giorni di rumors e indiscrezioni, arriva l’addio ufficiale di Amadeus alla Rai: il conduttore che, negli ultimi cinque anni ha riportato in alto il Festival di Sanremo, ha deciso di non rinnovare il contratto che lo lega alla Rai fino al prossimo 31 agosto. Questa mattina, come riportano i maggiori organi di stampa come Ansa e AdnKronos, Amadeus ha comunicato la propria decisione al direttore generale della Rai Giampaolo Rossi.

L’avventura di Amadeus sulla Rai, dunque, terminerà con la stagione televisiva in corso. Il conduttore continuerà a condurre Affari tuoi con cui, ogni giorno, incolla milioni di telespettatori ai teleschermi e, probabilmente, chiuderà il suo impegno con la Rai in prima serata conducendo “Una, Nessuna, Centomila”, in programma il 4 maggio all’Arena di Verona.

Amadeus, futuro sul Nove

Dopo gli ultimi rumors con Fiorello che ha scherzato anche sull’argomento all’interno del programma Viva Rai2, è arrivata l’ufficialità dell’addio di Amadeus alla Rai. Nessuna ufficialità sulle prossime esperienza professionali del conduttore che avrebbe voglia di sperimentare nuove avventure. Secondo alcune indiscrezioni, nel futuro di Amadeus ci dovrebbe essere il Nove, canale che ha accolto anche Fabio Fazio con il suo “Che tempo che fa”.

Secondo quanto riportato de Leggo, sul Nove, Amadeus dovrebbe condurre un quiz e un talent musicale simile a X Factor per continuare a portare in tv quanto fatto con il Festival di Sanremo. Per il momento, tuttavia, non ci sarebbe ancora nulla di certo sul passaggio di Amadeus sul Nove.

