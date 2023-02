Amadeus, marito Giovanna Civitillo/ “Ci sentiamo cento volte al giorno”

Amadeus, marito Giovanna Civitillo: insieme da 20 anni

Giovanna Civitillo, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, è la moglie di Amadeus, al secolo Amedeo Umberto Rita Sebastiani. I due si sono conosciuti a L’Eredità: lui conduceva il programma, lei era una delle ballerine, celebre per il balletto de “La scossa”.

José Alberto Sebastiani, figlio Giovanna Civitillo/ Il nome in onore di Mourinho

“È iniziato come uno stacchetto, piano piano c’erano giochi di sguardi tra me e Ama. Il pubblico se ne era accorto prima di noi. Non è stato un colpo di fulmine, ma è maturato tutto con il tempo, poi è nato l’amore con la a maiuscola. Io ero sempre molto timorosa, rispettosa dei ruoli. Con lui mi sono sciolta”, ha raccontato la showgirl a Verissimo. Prima di incontrare Giovanna, Amadeus è stato sposato (1993 al 2007) con Marisa Di Martino, con cui ha avuto la figlia Alice Vittoria, nata nel 1997.

Amadeus: "Domani scelgo abiti per il prossimo Sanremo"/ Mengoni "Morandi m'ha detto…"

Amadeus e Giovanna Civitillo: il primo incontro

A fare la prima mossa è stato Amadeus: “Mi manda questo biglietto e mi invita a prendere questo caffè… Poi ci siamo rivisti e abbiamo costruito quello che è diventato il nostro rapporto. Ci amiamo come il primo giorno, siamo stati fortunati perché è stato l’incastro perfetto. Questo amore è iniziato con l’impeto, la passione, la gelosia, poi con la maturità si è consolidato e rafforzato ancora di più. Noi condividiamo tutto. Ci sentiamo cento volte al giorno e ci confrontiamo su tutto, vita privata e lavoro”, ha raccontato Giovanna Civitillo a Verissimo. A gennaio 2009 è nato il figlio José Alberto e a luglio dello stesso anno Amadeus e Giovanna si sono sposati con rito civile. Ottenuto l’annullamento del primo matrimonio, l’11 luglio 2019 si sono sposati in chiesa: “Questo matrimonio è il coronamento di un sogno. Ci teniamo entrambi, siamo molto credenti”.

LEGGI ANCHE:

TRA COLLE E SANREMO/ La "via di mezzo" perduta tra prima della Scala e armi a Zelensky

© RIPRODUZIONE RISERVATA