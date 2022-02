Amadeus, marito Giovanna Civitillo/ L’Eredità, matrimonio e José: tutto sulla coppia

Sul palco di Sanremo ha fatto innamorare davvero tutti per tre anni consecutivi: Amadeus è entrato nelle case di tutti gli italiani con simpatia, ironia e talento, guadagnandosi la riconferma da parte della Rai e la stima del pubblico. Il conduttore, diventato ancora più famoso dopo essere stato sul palco dell’Ariston, è però un veterano della tv. La sua carriera è iniziata in radio, per poi approdare sul piccolo schermo, dove da decenni conduce ormai talent, show e programmi vari, come I Soliti Ignoti. Nel suo curriculum c’è anche L’eredità, dove nel 2003 ha conosciuto quella che poi sarebbe diventata sua moglie, Giovanna Civitillo.

L’amore tra i due è scoppiato proprio negli studi Rai. Amadeus era sposato già con un’altra donna, Marisa Di Martino, alla quale si era unito nel 1993, avendo anche una figlia nel 1997, Alice. Il matrimonio tra i due è stato poi ritenuto nullo dalla Sacra Rota nel 2007. Nel 2019 è dunque diventato anche in Chiesa marito di Giovanna Civitillo, che aveva già sposato nel 2009 con rito civile. I due hanno un figlio insieme, José, nato sempre nel 2009. Il ragazzino gioca nelle giovanili dell’Inter e si chiama così proprio in onore di Mourinho, che all’epoca allenava il club milanese. Ma scopriamo di più su come ha conosciuto sua moglie e sul colpo di fulmine avuto.

Amadeus e Giovanna Civitillo, un amore sbocciato in tv

Tra Giovanna Civitillo e suo marito Amadeus è scoppiato l’amore nel corso de L’Eredità. Gli sguardi tra i due non sono passati inosservati davvero a nessuno e quando poi è arrivata la conferma della relazione non è stata affatto una sorpresa per i più attenti. “È stata una fantastica possibilità, lì ho conosciuto Giovanna. È arrivata lei e ho capito immediatamente che fosse la donna della mia vita. Ho provato emozioni che non avevo mai provato. E non ci sbagliavamo: ci siamo fidanzati nel 2003 e siamo stati sempre felici” ha raccontato qualche tempo fa a “Chi” il conduttore.

A parlare di come è nato il rapporto tra lei e suo marito era stata anche Giovanna Civitillo a “Domenica In”: “Me ne sono accorta ma ho fatto molta resistenza, è stato un corteggiamento lento e poi pian piano mi sono accorta che non riuscivo a fare a meno di lui. Non aspettavo altro che incontrare il suo sguardo al lavoro. Lavorando insieme è nato questo amore meraviglioso”, ha aggiunto. Il conduttore si è dichiarato con un bigliettino e ha poi invitato la ballerina a prendere un caffè. Durante l’appuntamento, ha provato a baciarla “Ma sempre con eleganza. Mi stava accompagnando a casa e prima di scendere voleva darmi un bacio ma non gliel’ho dato!”.



