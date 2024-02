Amadeus: “Nessuno è venuto a bussarmi per rinnovare dopo Sanremo 2024…”/ “Non cerco le polemiche”

Sanremo 2024, le prime due serate conquistano il pubblico: share medio del 65%

Conferenza stampa di velluto per Amadeus e la squadra organizzativa della RAI dopo il trionfo della prima serata del Festival di Sanremo 2024, 15 milioni di spettatori nella prima parte, 6 e mezzo dopo la mezzanotte e uno share medio del 65%, più 25 milioni di abbonati su RaiPlay, con l’azienda che loda il linguaggio universale scelto dal festival: “Vorrei fare un applauso alla musica – dice il direttore artistico – il merito di questo risultato è dei cantanti”.

Accanto ad Amadeus, nella seconda serata del Festival di Sanremo 2024 e dietro il tavolo della sala stampa, c’era invece Giorgia, che ha preso da Marco Mengoni il testimone della co-conduzione: “È un ruolo che per me, che al festival sono nata, dà una grande responsabilità e un po’ di ansia di prestazione. Per fortuna, Amadeus mi permette di lavorare in pace e tranquillità”.

Amadeus non può esimersi dal tornare a parlare del suo addio al Festival di Sanremo dopo aver condotto brillantemente ben 5 edizioni: “Nessuno è venuto a bussarmi per rinnovare, perché sono stato chiaro. Sento il bisogno di fermarmi e fare altro, la RAI saprà trovare un altro allenatore”. Il conduttore ha poi raccontato qual è stato per lui il punto di svolta di questa sua direzione lunga cinque anni: “Il festival del 2021, col Covid e il teatro vuoto, gli artisti in difficoltà, mi ha permesso di costruire al meglio il festival come volevo, portare musica nuova e cominciare quel rinnovamento che oggi possiamo rivendicare”. E poi un ringraziamento alla moglie Giovanna Civitillo: “Mi dà giusti consigli e la serenità di cui ho bisogno”

Nel futuro si accenna a un’ipotetica idea di show con Fiorello, ma per restare al presente, Amadeus – nella conferenza stampa del Festival di Sanremo 2024 – riflette sulla gestione degli angoli più seriosi della trasmissione: “Cerco di non affezionarmi troppo a idee o cose che faccio, per cambiare registro, e così ho fatto coi monologhi. Secondo me quest’anno non c’entravano molto con lo spettacolo e il tipo di co-conduttori e me lo ha fatto capire proprio Allevi: ho seguito dalla scorsa primavera il suo percorso contro la malattia e lui mi ha mostrato che si potevano raccontare argomenti seri attraverso altre forme di narrazione”.

Messi, forse, alla porte i trattori, ci sono sempre nuovi spunti di dibattito o discussione, come per esempio l’invito al cessate il fuoco venuto da Dargen D’Amico sul palco del Festival di Sanremo 2024, i suoi orsacchiotti come simbolo dei bambini morti in mare o tra le bombe, Amadeus ha affermato: “Dargen ci ha solo ricordato che ci sono bimbi fortunati e altri no; le polemiche vengono, non le cerco né le costruisco. Ognuno degli artisti fa ciò che reputa giusto rispetto al luogo e al contesto in cui si trova. E poi da sempre Sanremo e il festival amplificano ogni gesto, tramutandolo in polemica”. È il suo bello, quello che oltre le canzoni ci fa stare attaccati.











