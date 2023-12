Amadeus non cambia idea: “Sanremo 2024 sarà il mio ultimo anno”/ La promessa a Mara Venier: “Dopo la finale…”

Amadeus, poche chance di vederlo anche al Festival di Sanremo 2025

Ogni anno, in prossimità del mese di dicembre, la curiosità degli appassionati è tutta rivolta verso l’annuncio ufficiale dei concorrenti del Festival di Sanremo. Puntale la scorsa domenica l’intervento di Amadeus – conduttore della kermesse per il quinto anno consecutivo – che ha posto fine al toto-big in gara svelando la lista ufficiale dei cantanti che si contenderanno il titolo di vincitore a Sanremo 2024.

Oltre ai giudizi sui cantanti scelti per Sanremo 2024 e curiosità annesse, al centro dell’attenzione c’è ancora la decisione di Amadeus di passare il testimone per l’edizione 2025 della kermesse. Molti ancora sperano che il conduttore possa cambiare idea rispetto a quanto rinnovato anche nel corso della puntata di Domenica In alla domanda di Mara Venier. La conduttrice – come riporta Novella 2000 – ha chiesto nuovamente se davvero questa sarà la sua ultima edizione al timone del Festival di Sanremo.

Amadeus, le parole di stima di Mara Venier: “Quello che hai vissuto in passato…”

“Se davvero sarà l’ultimo? Si, sarà l’ultimo e sarà una grande festa, siete tutti invitati”, queste le parole di Amadeus a Domenica In incalzato da Mara Venier sulla possibile permanenza del conduttore al timone della kermesse canora. Il collega non sembra dunque intenzionato, almeno per adesso, a cambiare idea rispetto a quanto deciso già da diversi mesi ma assicura che lo spettacolo del Festival di Sanremo 2024 sarà all’insegna della musica e ti atmosfere festose.

“Sei bravo, sei serio, sei perbene; credo che, in qualche maniera, i periodi difficili che tu hai passato professionalmente siano quelli che ti hanno reso un uomo di cuore, fai tutto con il cuore e con grande onestà. Te lo voglio dire pubblicamente”. Dopo aver confermato che il prossimo sarà l’ultimo anno alla conduzione del Festival di Sanremo, Amadeus ha ricevuto queste parole di stima e affetto da Mara Venier volte ad elogiare ulteriormente il grande lavoro offerto in questi anni alla kermesse canora. Il conduttore – come riporta Novella 2000 – ha poi concluso con una promessa: “Siccome è il mio ultimo Festival non sono mai passato la domenica, ma dopo la serata finale di Sanremo vengo a trovarti”.

