AMADEUS/ Nozze con Giovanna Civitillo: “ricorderemo questo giorno per sempre”

Amadeus e Giovanna Civitillo si sono sposati. Giovedì 11 luglio la coppia ha deciso di celebrare il matrimonio anche in chiesa a dieci anni esatti di distanza dal rito civile. Una cerimonia privata e intima a cui hanno assistito i familiari e gli amici più cari di una delle coppie più unite del mondo dello spettacolo. A seguire il matrimonio c’era solo il settimanale Oggi a cui Amadeus ha raccontato la grande gioia di un giorno unico e maggio. La coppia ha deciso di sposarsi in una piccola chiesa di Roma in compagnia degli amici più stretti e dei familiari, un posto a cui sono molto legati: “spesso ci siamo rifugiati a pregare lì in passato. E le nostre nonne portavano quel nome, Anna: ci è sembrato il nostro posto del cuore, così raccolto, così protetto. Perfetto per quello che avevamo in mente”. Parlando del giorno delle nozze Amadeus ha detto: “ricorderemo questo giorno per tutta la nostra vita. Sarà l’immagine perfetta a cui tornare con la mente nel tempo perché il nostro sogno si è finalmente realizzato: siamo credenti e solo adesso ci sentiamo davvero marito e moglie”.

Amadeus sposa Giovanna Civitillo: “Era tutto perfetto”

Momenti di grande emozione e commozione per Amadeus che dalla pagine del settimanale Oggi ha raccontato i preparativi fino alle nozze con la showgirl e ballerina soffermandosi proprio sulla bellezza della compagna: “lei era talmente radiosa e solare… Sentivo che avevo vicino i miei figli, le nostre famiglie, gli amici più cari, quelli che avrò accanto domani e dopodomani”. Una riflessione che l’ha fatto commuovere: “le lacrime sono scese senza che me ne rendessi conto. Era tutto perfetto, tutto così vero, il cuore batteva forte” ha detto al settimanale Oggi. Non solo, il conduttore ha ricevuto anche un telegramma davvero inaspettato da parte del Papa: “un regalo inatteso, una persona che entrambi ammiriamo, dal carisma incredibile”.

Amadeus: “noi siamo una famiglia allargata”

Giovanna Civitillo e Amadeus si sono conosciuti nel 2003 durante il programma “L’Eredità” dove la ballerina ricopriva il ruolo di una delle ballerine della “scossa”. Tra i due è scattato l’amore e insieme hanno avuto nel 2009 il piccolo Josè Alberto. “Non ci sentiamo una famiglia allargata, siamo una famiglia, e Alice è parte di noi. Fu lei a cinque anni a dire a Giovanna a bruciapelo “perché non ti fidanzi con il mio papà?” ha ricordato il conduttore che ha avuto una figlia dalla precedente relazione. Un rapporto sereno e felice quello creatosi tra Alice e Giovanna come ha raccontato il conduttore: “lei e Giovanna si sono scelte e io non potrei esserne più orgoglioso”.



