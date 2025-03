Amadeus nuovo giudice del Serale di Amici? La decisione di Discovery

Il futuro a breve termine di Amadeus sarà al Serale di Amici, il noto conduttore originario di Ravenna è stato scelto da Maria De Filippi come giudice speciale nella trasmissione di Canale Cinque che prenderà a breve il via sul piccolo schermo. Un’opportunità che Maria De Filippi ha voluto garantire al collega, per il quale nutre una profonda stima e che abbiamo visto nelle passate settimane come giudice domenicale. Ci sarebbe però una curiosità non da poco da sottolineare per Amadeus:

Little Tony, chi è: musica e cinema, tante le hit come "Cuore matto"/ "Era gentile e generoso"

“Discovery, di cui Amadeus è diventato il nuovo volto di punta sul Nove, ha dato l’autorizzazione ma al tempo stesso gli ha ridotto il cachet. Questo è quanto risulta a BubinoBlog” si legge sulle colonne del portale che ha aggiornato così sugli impegni professionali di Amadeus, pronto a viversi l’avventura sui canali Mediaset ma a budget ridotto.

Scaletta concerto Sfera Ebbasta a Roma, 12 marzo 2025/ Le canzoni: da Visiera a becco a Ciny

Amadeus pronto per nuovi programmi su Canale Nove

Neanche il tempo di concludere l’esperienza come giudice al Serale di Amici, che Amadeus sarà chiamato a tornare alla base Discovery, dove lo attendono al varco alcune importanti novità, nuovi format cuciti addosso al presentatore di Ravenna.

Nei prossimi mesi Amadeus farà capolinea sul Nove con le novità Starstruck in prime time e Raid The Cage in access, oltre al bis de La Corrida, che lo scorso autunno ha ottenuto numeri importanti sul piccolo schermo ed è stata riconfermata anche per il futuro. Il tutto per Amadeus, però, a budget ridotto rispetto al passato.

Helena eliminata dal Grande Fratello?/ Il rumor: "Una talpa lo ha confidato a Beatrice Luzzi”, lei replica