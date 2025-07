Amadeus lascia Nove per Mediaset? Pier Silvio Berlusconi rompe il silenzio sulle ultime voci sul conduttore e fa finalmente chiarezza

È ormai da settimane che si vocifera di un addio di Amadeus a Discovery. Il celebre conduttore ha lasciato la Rai da qualche anno ed è diventato il volto di punta di Nove, dove conduce e ha condotto vari programmi preserali e in prima serata. Eppure, complici anche gli ascolti non sempre soddisfacenti, pare che la volontà del conduttore sia trovare un’altra strada. Questa potrebbe comportare, dunque, l’addio alla rete per un passaggio a Mediaset.

Il fatto che Amadeus abbia accettato la proposta di Maria De Filippi di fare da giudice ad Amici prima durante il pomeridiano, poi come ruolo fisso al serale del talent, è stato d’altronde un segnale importante in questo senso. Secondo molti, Amadeus avrebbe così compiuto il primo passo verso un passaggio alla rete in questione. Ma stanno davvero così le cose o si tratta solo di supposizioni? Ad intervenire, nelle ultime ore, è stata la voce più autorevole in questo senso: Pier Silvio Berlusconi.

Pier Silvio Berlusconi romper il silenzio sul possibile futuro di Amadeus in Mediaset

Durante la conferenza stampa dei palinsesti Mediaset 2025/2026, Berlusconi, tra le varie cose, ha parlato anche delle voci sul presunto addio di Amadeus a Nove per un arrivo in Mediaset e, in effetti, non ha chiuso le porte a questa possibilità. Stando a quanto riportato dal giornalista Giuseppe Candela per Il Fatto Quotidiano, Pier Silvio ha dichiarato: “Non ho motivi per dire che non lo prenderei ma al momento nemmeno motivi per dire che lo prenderei”. Parole che, dunque, non escludono la possibilità di un contratto futuro tra Amadeus e Mediaset che, tuttavia, non sarà comunque imminente. Il conduttore è d’altronde ancora legato a Discovery e pare sarà il suo volto per un po’. Tuttavia, tutto può accadere e le possibilità, a questo punto, ci sono tutte.