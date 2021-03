Amadeus presenta Sanremo 2021/ “Festival inedito. Ascolto le canzoni più volte al giorno”

Amadeus presenta il Festival di Sanremo 2021. Un festival inedito, particolare, che sarà difficile dimenticare. Senza pubblico, per la prima volta nella storia, a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19. Non sarà semplice per Amadeus, che fino a poche settimane fa coltivava almeno la speranza di avere all’Ariston alcune centinaia di figuranti. Una possibilità che è rimasta inespressa per i rigidi parametri di sicurezza imposti in occasione della kermesse, che si svolgerà dal 2 al 6 marzo 2021.

Tanti cantanti in gara, grandi assenze, polemiche e qualche frecciatina al conduttore: da questo punto di vista il Festival di Sanremo è rimasto identico alle precedenti edizioni. Il padrone di casa nonché direttore artistico, Amadeus, è all’Ariston da giorni. Una preparazione meticolosa lo ha portato alla serata di apertura con grande carica ed entusiasmo.

Amadeus presenta Sanremo: le sensazioni della vigilia da Bruno Vespa, la battuta su Morgan

E’ stata una viglia diversa per Amadeus, che in questo Festival di Sanremo 2021 ha dovuto fare i conti con tutti i problemi legati alla crisi sanitaria. Lo aveva spiegato nei salotti di Bruno Vespa, nei giorni precedenti all’evento, sottolineando però l’intenzione di regalare al pubblico a casa un’edizione straordinaria. Amadeus non sa quali sensazioni proverà nel condurre un Festival di Sanremo senza spettatori in sala, ma sa per certo che darà tutto se stesso per non far rimpiangere le precedenti edizioni. Dal punto di vista musicale l’arduo compito sarà affidato ai concorrenti di quest’anno. Una lunga lista di partecipanti, dalla quale manca il nome di Morgan. Proprio a Porta a Porta, Amadeus, aveva fatto intendere di nutrire grande stima nei confronti dell’artista milanese, nonostante la lite in diretta con Bugo. A proposito di Bugo: nei giorni scorsi Morgan lo aveva provocato, sostenendo che la canzone in gara quest’anno fosse già stata presentata e scartata due anni fa da Baglioni. Sarà vero?



