Amadeus pungente su Instagram, frecciatina a Vittorio Sgarbi e Morgan?/ Dopo le polemiche su Sanremo…

Amadeus, frecciatina polemica su Instagram: chi è il destinatario?

Il web nelle ultime ore si interroga sul un misterioso messaggio in codice lanciato da Amadeus sul proprio profilo Instagram. Il noto volto Rai, nonché conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2024, il quinto consecutivo sotto la sua gestione, ha condiviso sui social un aforisma alquanto criptico e piuttosto sibillino, indirizzato ad un destinatario non specificato. “In silenzio anche un idiota può sembrare una persona intelligente. Sfortunatamente gli idioti vogliono sempre parlare“, si legge sul suo seguitissimo profilo, che da Sanremo 2023 ha ottenuto un vero e proprio boom di followers.

E, in aggiunta all’aforisma, un’altra didascalia alquanto ambigua: “Più volte ho constatato che è proprio così“. Ma a chi è indirizzata questa neanche troppo velata frecciatina? Con chi ce l’ha il conduttore e volto simbolo di Sanremo in questi ultimi anni? Sul web si infittisce il mistero e, sebbene non si abbiano certezze, c’è un’ipotesi in particolare che si sta facendo strada.

Morgan e Vittorio Sgarbi contro Amadeus: cos’è successo

Poche ore prima, infatti, è esplosa sul web la notizia di un duro attacco ad Amadeus da parte di Vittorio Sgarbi e Morgan. Il critico d’arte e l’artista, protagonisti di un dialogo sul palco dell’evento Maxxi, hanno lanciato più di una frecciatina al conduttore Rai per la gestione di Sanremo, accusandolo di non avere le adeguate competenze artistiche e musicali per scegliere le canzoni in gara. Sgarbi, sottosegretario al Ministero della Cultura del governo Meloni, ha esclamato: “Domani mi occuperò del caso Sanremo, è possibile che di Sanremo debba occuparsene Amadeus? Potrà fare il presentatore, ma non deve scegliere le canzoni, che roba è?”.

A fargli eco Morgan: “Credo sia antidemocratico far firmare per cinque anni a uno la direzione di Sanremo… non dico perché lui non se ne intende di musica, perché questo è un dato di fatto e sarebbe una cosa da non fargli firmare nemmeno per un anno… ma cinque!”. A seguire la proposta di Sgarbi a Morgan, in vista del prossimo Festival: “Comunque domani cominciamo a lavorare perché tu faccia Sanremo… sfrattiamo Amadeus che lì ha messo le tende“. L’attacco social di Amadeus è davvero indirizzato a loro? Al momento non v’è certezza, sebbene in molti sul web la ritengano l’ipotesi più plausibile.











