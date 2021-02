Amadeus “pupazzo nelle mani del manager”/ Rancilio “Già firmato per prossimo Sanremo”

Nelle ultime settimane l’attesa per la prossima edizione del Festival di Sanremo 2021 è stata in qualche modo oscurata dalla polemica su ‘pubblico sì o pubblico no’? Dopo l’idea della nave da crociera come “bolla” del Festival e dopo l’annuncio della Rai per cercare figuranti da pagare è arrivata perfino l’ipotesi da parte del conduttore Amadeus di mollare tutto a circa un mese dall’esordio, salvo poi fare un passo indietro e decidere di andare avanti. Ma dietro questo caos potrebbe esserci dell’altro? Ne sarebbe convinto Luigi Rancilio, per anni redattore della sezione spettacoli dell’Avvenire ed esperto del Festival musicale (ha seguito ben 25 edizioni), il quale in una intervista a IlSussidiario.net ha svelato: “La battaglia in atto per avere pubblico in sala durante il festival è solo un finto problema […] Amadeus in realtà è un pupazzo nelle mani di uno dei più potenti manager di personaggi televisivi, uno che non vuole farsi dire cosa deve fare”.

Secondo Rancilio il vero problema starebbe nel fatto che “Amadeus non vuole farsi imporre il tipo di pubblico”. In ballo ci sarebbe “il gioco a chi è più forte tra Lucio Presta”, tra i maggiori manager della tv nostrana anche di Amadeus “che è un pupazzo nelle sue mani” e che amerebbe da sempre “le battaglie di forza” come lo sarebbe in questo caso specifico la questione legata al pubblico.

AMADEUS E SANREMO 2021: CAOS PUBBLICO? “MANFRINA”

Amadeus intanto, negli ultimi giorni ha cambiato idea dopo le indiscrezioni di un possibile abbandono della conduzione di Sanremo 2021 e si è detto pronto ad andare avanti dopo lo stop del ministro Franceschini che avrebbe fatto indignare il conduttore. Come riferisce l’Ansa, alla fine Amadeus avrebbe deciso di attenersi alle decisioni che saranno prese dal Cts e dalla Rai ma per il giornalista Rancilio, anche questa sarebbe stata una “manfrina” dal momento che, rivela, “si sa già che Amadeus ha già firmato anche per il Sanremo del prossimo anno”. Ci sarebbe poi il rischio di un contenzioso legale per via del contratto blindatissimo tra Rai e comune di Sanremo al quale la tv pubblica “deve una valanga di soldi”. Se da una parte il passo indietro di Amadeus è stato interpretato come un rendersi conto della grande responsabilità che ricopre con il suo ruolo – sia nei confronti della stessa Rai che dell’industria discografica che spera in un segnale di ripartenza grazie alla kermesse – dall’altro per Rancilio, tutto sarebbe già scritto: “Alla fine vincerà il solito modello democristiano che vige in Rai, metteranno qualche figurante, quattro persone sparse chissà dove che rappresentano tipologie di pubblico diverso”. Un polverone, insomma, che probabilmente si risolverà senza vincitori né vinti.



