Amadeus, retroscena sul divorzio da Lucio Presta alla vigilia di Sanremo 2024/ “Frizioni non recenti…”

Amadeus e il divorzio da Lucio Presta

Al Festival di Sanremo 2024 manca davvero pochissimo e, nonostante manchi davvero poco tempo all’importante impegno, pare che Amadeus abbia interrotto il suo rapporto di collaborazione con Lucio Presta. Ad annunciare il presunto divorzio tra il conduttore Rai e lo storico manager è stato il portale Italia Oggi che ha scritto:

“Alla base di tutto ci sarebbero delle divergenze lavorative e professionali che erano iniziate l’anno scorso e che il Festival ha accentuato. Amadeus si è sentito libero di lavorare sempre più in autonomia, non solo sulla selezione dei cantanti“. Da parte dei diretti interessati non è ancora arrivata una dichiarazione ufficiale, ma cosa avrebbe scatenato la rottura del rapporto lavorativo?

Il retroscena del Corriere della Sera sul divorzio Amadeus-Lucio Presta

A svelare ulteriore dettagli sui motivi che avrebbero portato Amadeus e Lucio Presta ad interrompere tutti i rapporti è il Corriere della Sera che parla di “frizioni non recenti” aggiungendo come i rumors su alcune incomprensioni tra i due circolavano già da tempo. Incomprensioni che non avrebbero superato l’organizzazione del quinto Festival.

“Amadeus e Lucio Presta si sono detti addio. Un altro divorzio clamoroso nel mondo dello spettacolo per quella che era una coppia di fatto. Un sodalizio lunghissimo che ha attraversato anche gli ultimi quattro Festival di Sanremo, ma non è sopravvissuto al quinto. Le frizioni tra Amadeus e Presta non sono recenti, già da qualche tempo circolavano voci di malumori tra i due, sempre più separati in casa nonostante le questioni di lavoro. Voci che si sono allargate e non sono state più arginabili quando Amadeus ha comunicato alla Rai la sua decisione“.

