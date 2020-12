Amadeus “Sanremo 2021? Bisogna ripartire”/ “Sarà il Festival della rinascita”

Amadeus è pronto per Sanremo 2021, ma prima torna su Rai1 con la finale di AmaSanremo, il concorso canoro che decreterà giovedì 17 dicembre 2020 i giovani che parteciperanno nella categoria Nuove Proposte. Una puntata da non perdere visto che durante la diretta il conduttore della 71esima edizione della kermesse annuncerà i nomi dei big che parteciperanno al Festival della Canzone Italiana. A poche ore dall’annuncio ufficiale però cominciano a trapelare i primi nomi e dettagli, molti dei quali rivelati proprio dal conduttore che ha detto: “i cantanti in gara quest’anno saranno 26, due in più rispetto all’anno scorso”. Tra questi ben 10 saranno voci femminili come ha sottolineato Ama che non ha alcun dubbio: questa edizione di Sanremo si preannuncia una delle più importanti. “Vorrei che fosse il festival della rinascita, in questo periodo così complicato con la musica che è morta per quasi un anno. E bisogna ripartire dai giovani: la lista dei 26 Big avrà una presenza di giovani altissima, perché il festival deve obbligatoriamente guardare al futuro” – ha sottolineato il conduttore – “la media dell’età sarà tra le più basse mai registrate. Ho ascoltato quasi 300 brani che mi sono stati inviati e rispetto ai 20 previsti, ce n’erano almeno altri 20 meritevoli”.

Amadeus su Sanremo 2021: “dopo le Feste di Natale comincerà il countdown”

La kermesse, salvo improvvisi cambiamenti legati all’emergenza sanitaria da Coronavirus, dovrebbe tenersi dal 2 al 6 marzo 2021 al Teatro Ariston di Sanremo. Nessun cambio di location come ha precisato Amadeus e anche il direttore di Rai1, Stefano Coletta: “stiamo lavorando perché all’Ariston ci sia pubblico, naturalmente normato come sarà possibile a marzo. Stiamo lavorando perché Sanremo non sia il Sanremo del Covid ma il Sanremo della normalità e della rinascita. Ovviamente sulle singole misure, potremo essere più chiari con l’approssimarsi della scadenza”. Non solo, Amadeus ha anche anticipato: “dopo le Feste comincerà il countdown. Stiamo lavorando perché ci sia il maggior numero di poltrone occupate all’Ariston, e saranno tutti tamponati, costantemente. I cantanti portano i fan, è normale, ed è una cosa che non si può pensare di bloccare. Dobbiamo creare le condizioni”.



