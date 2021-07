Amadeus “Sanremo 2022 con Fiorello? Ne stiamo parlando”/ “Giovanna? La priorità e…”

Intervista doppia per Amadeus e sua moglie Giovanna Civitillo al settimanale Oggi. Tanti gli argomenti affrontati dalla coppia, a partire dal segreto del loro amore. Amedeus, per primo, ha svelato come è possibile essere colleghi e coniugi allo stesso tempo e senza intoppi: “La totale assenza di egoismo. Siamo l’uno rivolto all’altra, mai a se stessi. Ci siamo sempre e viceversa.”, ha spiegato. Diversa la risposta della Civitillo: “Lui viene prima. Io penso sempre prima a lui e poi a me. E prima ancora a Josè”.

Josè è il loro figlio che, stando a quanto racconta Giovanna, è totalmente viziato dal papà: “Che tipo di papà è Amadeus? Uno che non dice mai no! Che tende a viziare i figli perchè a lui basta che siano educati e rispettosi. La parte della cattiva, di quella esigente con i risultati scolastici la fa fare a me!” Ha spiegato. Il conduttore, dal suo canto, ha chiarito: “La felicità dei miei figli è la mia priorità. Sono un uomo libero e cresco figli liberi di essere ciò che desiderano.”

Dalla vita privata a quella lavorativa. Non poteva mancare nel corso dell’intervista la fatidica domanda: Amedeus condurrà il Festival di Sanremo 2022? “Vediamo”, ha replicato il conduttore, spiegando che, in merito all’organizzazione, “Non è tanto il tempo a essere un problema. Dopo due anni di Sanremo saprei comunque dove mettere le mani. Si tratta di capire piuttosto i cambiamenti che ci saranno all’interno della Rai… Il fatto che il direttore di Rai 1 Stefano Coletta lo voglia fortemente è positivo per me, nel senso che mi relazione con una persona che ha il mio stesso intento.” E sulla presenza di Fiorello: “Noi siamo amici, questa è l’unica certezza. Non c’è bisogno di dirgli nulla. Lui deve sentirsi libero perché gli amici non si mettono in difficoltà”, ha concluso Amadeus.

