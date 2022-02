Amadeus, Sanremo 2022/ Prima serata: “Sarà ricordato come un Festival attuale”

AMADEUS, CONDUTTORE DEL FESTIVAL DI SANREMO 2022

Manca davvero poco all’inizio del Festival di Sanremo 2022, la 72esima edizione della nota kermesse musicale dall’Ariston, e al timone dello show ci sarà, per il terzo anno consecutivo, Amadeus. Nonostante al termine della passata edizione il presentatore avesse gettato la spugna, pochi mesi dopo è tornato suoi passi, mettendosi al lavoro per portare a casa questa storica tripletta. Ovviamente Ama spera di ripetere il grande successo delle due precedenti edizioni, soprattutto la prima, e per farlo ha pensato ad un grandissimo evento: cinque serate in cui, ai 25 cantanti in gara, si alterneranno come sempre ospiti di primissimo livello.

Sanremo 2022, palco esterno galleggiante/ "Una location illuminata tutta notte"

Non può esserci poi Sanremo senza vallette e così Amadeus ha pensato a cinque diverse co-conduttrici, una per ogni serata: “Drusilla Foer è un personaggio intelligente – ha spiegato il presentatore durante un’intervista riportata dall’agenzia stampa nazionale Adnkronos – ironico, molto amato. Per Drusilla Foer come per Ornella Muti e Sabrina Ferilli, Lorena Cesarini e Maria Chiara Giannetta, sono partito dall’intenzione di rendere omaggio a cinque attrici, sia del mondo del cinema e del teatro che della fiction tv”.

Amadeus "Terza volta a Sanremo? Ecco perché ho accettato"/ "Fiorello? Quest'anno..."

AMADEUS, SANREMO 2022: “LE 25 CANZONI IN GARA SONO MOLTO RADIOFONICHE”

Bocca cucita, invece, in merito al possibile podio di cantanti, i tre possibili vincitori: “Magari durante il Festival giocherò con me stesso a provare a indovinare…”, mentre per quanto riguarda la quarta serata, quella delle cover, Amadeus ha anticipato che “abbiamo deciso di allargare lo spazio temporale anche agli anni Novanta, soprattutto per i più giovani”, di conseguenza si potranno sentire brani più recenti rispetto agli altri anni, in favore appunto dei telespettatori dalla carta d’identità meno sbiadita.

SANREMO 2022/ Checco Zalone cerca parrocchiani mentre Amadeus va a messa da don Gatta

Sulle canzoni in gara, poi, Amadeus ha spiegato: “Mi piacerebbe che fosse ricordato come un Festival attuale. Sono molto radiofoniche e io spero che vadano il più possibile in radio”. Ma anche per questa edizione il conduttore finirà a tarda notte, scatenando le ire dei giornalisti? Il padrone dell’Ariston assicura che proverà “a chiudere prima delle due di notte”. “Ama” è stato uno dei grandi protagonisti del 2021 da poco chiusosi, con la conduzione appunto del Festival, quindi “I Soliti Ignoti” e la diretta della notte di Capodanno, a cavallo fra il vecchio anno e il 2022.



© RIPRODUZIONE RISERVATA