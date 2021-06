Amadeus/ “Sanremo 2022? Qualunque decisione prenderò sarà per il bene del programma”

Amadeus torna in tv al timone di “Notte azzurra“, uno spettacolo dedicato al calcio in onda in prima serata su Rai1. Il conduttore de I Soliti Ignoti intervistato da Libero ha rivelato alcune anticipazioni su questa serata evento: “oltre alle mogli e alle accompagnatrici dei calciatori, che saranno coinvolte nel programma ci sarà anche una rappresentanza della Nazionale Femminile. La loro presenza era prevista ancora prima delle polemiche pre Partita del Cuore”.

Non solo, Ama ha aggiunto: “chi mi conosce sa bene quanto ami il calcio. La nazionale ha sempre avuto il ruolo storico di aggregatore”. Parlando di calcio impossibile non parlare dello scudetto vinto dalla sua squadra del cuore: l’Inter. “Grande Conte, grandissimi ragazzi, scudetto strameritato, siamo felicissimi” sono state le prime parole pronunciate dal conduttore Rai dopo la vittoria dello scudetto della squadra allenata da Antonio Conte. Intervistato da Adnkronos, il volto noto ha festeggiato il 19esimo scudetto della squadra nerazzurra dicendo: “siamo in giro in macchina a festeggiare io, Jose, Giovanna e il cane -dice- tutti con le bandiere a fare casino e caroselli in auto. Siamo felicissimi, Forza Inter!”.

Amadeus sarà a Sanremo 2022?

Amadeus dopo il secondo anno di conduzione del Festival di Sanremo potrebbe essere confermato, ancora una volta, al timone della kermesse canora. Sarà davvero così? Dopo un “no” iniziale, il conduttore starebbe valutando l’ipotesi di ritornare sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo stando a quanto dichiarato durante un’intervista rilasciata a Libero: “Sanremo? prematuro parlarne ma non amo dire di no e, se accade, argomento sempre con delle motivazioni, qualunque decisione prenderò sarà per il bene del programma”.

Se dovesse accettare, il conduttore incontrerebbe il lasciapassare del direttore di Raiuno Stefano Coletta che, in merito all’Amadeus tris a Sanremo, ha dichiarato: “Amadeus può testimoniare che ogni suo Sanremo è stato formalizzato non prima di luglio”. Non resta che attendere ancora qualche mese per scoprire se Ama sarà ancora una volta il conduttore di Sanremo oppure no!

