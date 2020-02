Amadeus, scherzo a Georgina Rodriguez/ Dietro maglia Juventus quella dell’Inter…

AMADEUS, SCHERZO A GEORGINA RODRIGUEZ A SANREMO 2020

Scherzo di Amadeus a Georgina Rodriguez. Il conduttore del Festival di Sanremo 2020 si è improvvisato showman sul palco dell’Ariston. Per fare colpo sulla fidanzata di Cristiano Ronaldo si è tolto la sciarpa bianca che spiccava sullo smoking di velluto nero, mostrando la maglia della Juventus. «La più bella camiseta del mondo», dice la modella spagnola. Poi però lo invita a togliersi la giacca per sfoggiarla. Riluttante, il conduttore obbedisce e mostra per intero la maglia. Sul retro è nerazzurra, visto che lui è tifoso dell’Inter, inoltre porta la scritta Lukaku, punta di diamante dell’attacco della squadra milanese. Il pubblico ride divertito, mentre lui si rimette la giacca: «Non mi fotografate grazie», dice poi lui ai fotografi. Ma Georgina Rodriguez decide di vendicarsi per lo scherzo. Quando il conduttore gli regala il gagliardetto di Sanremo come ricordo dell’esperienza di oggi, la compagna di CR7 gliene regala una dell’Inter. Entuasiasta per il regalo ricevuto, Amadeus fa poi una triste scoperta: sotto infatti c’è quello della Juventus. Cristiano Ronaldo dal canto suo sorride divertito in prima fila, prima di regalare la sua maglia autografata al direttore artistico della kermesse. Il siparietto intanto ha fatto il giro dei social, suscitando anche la reazione di Lapo Elkann: «Caro Amadeus è normale che DAVANTI ci sia la Juve e che l’Inter sia dietro». E Claudio Marchisio, ex centrocampista bianconero, commenta: «Severo ma giusto».

Caro Amadeus è normale che DAVANTI ci sia la Juve e che l’Inter sia dietro 🤍🖤#Sanremo2020 #festivalsanremo2020 pic.twitter.com/hTWEsMDkVp — Lapo Elkann (@lapoelkann_) February 6, 2020





