Amadeus senza freni si spoglia per Striscia la notizia/ “Ti faccio fare uno scoop” e mostra le mutande

Striscia la notizia, Amadeus spiazza Enrico Lucci: “Ti faccio fare uno scoop” e abbassa le mutande

Nella puntata in onda questa sera di Striscia la notizia ci sarà un incredibile servizio con protagonista Amadeus in una veste inedita, o forse è il caso di dire senza veste. Il conduttore del Festival di Sanremo 2024, infatti, a poche ore dall’inizio della kermesse canora più importante del nostro Paese è stato raggiunto da Enrico Lucci che con il suo noto fare provocatorio e ironico gli ha chiesto se fosse vestito tutto Made in Italy. La provocazione stava nel riferimento alle recenti dichiarazioni del ministro Lollobrigida sui prodotti italiani.

Ebbene Amadeus senza freni non solo ha fatto vedere il suo outfit ma ha mostrato anche le mutande. “Ti faccio fare uno scoop” ha dichiarato il conduttore del Festival di Sanremo 2024 mentre si slacciava la cintura per mostrare le mutande con tanto di logo dell’Inter in bell’evidenza. Nonostante Lucci stesso non si aspettasse tanta audacia da Amadeus ha cercato di abbassargli ulteriormente i pantaloni ma a quel punto Amadeus ridendo è scappato. Il servizio completo verrà mostrato nella puntata di questa sera del Tg satirico.

Mostrando l’intimo dell’Inter a Striscia la notizia, Amadeus ha dimostrato di essere un grandissimo tifoso della sua squadra e proprio a tal proposito durante l’intervista con Enrico Lucci ha fatto una confessione spiazzante: “Sono molto interista, ieri ero molto agitato e dopo la partita ho fatto fatica ad addormentarmi per la felicità. Sono più in tensione per l’Inter che per il Festival di Sanremo”

È tutto pronto, dunque, questa sera per il debutto del Festival di Sanremo 2024. La puntata d’esordio vedrà Amadeus affiancato da Marco Mengoni mentre si esibiranno tutt’e 30 gli artisti. Durante la conferenza stampa il vincitore dalla scorsa edizione si è detto emozionato per il ritorno sul palco dell’Ariston in una veste per lui inedita.

