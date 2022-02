Amadeus sfida Rkomi a Sanremo 2022: “Pompiamoci”/ Flessioni in diretta!

Non mancano i colpi di scena e i momenti imporvvisati nel corso della quarta serata del Festival di Sanremo 2022. Uno di questi ha visto protagonista Amadeus che ha deciso di ignorare per un attimo la scaletta e divertirsi in diretta con uno dei concorrenti in gara: Rkomi. Quest’ultimi si è presentato sul palco, in occasione dell’esibizione della cover, con indosso una giacca che ha poi levato, rimanendo a petto nudo. Proprio così ha poi concluso la sua esibizione. Amadeus, una volta finita la performance, non ha potuto non fare i complimenti al cantante per il suo fisico palestrato, cosa che Rkomi ha apprezzato. Prima che lasciasse il palco, Amadeus ha fatto ancora di più, chiedendo al cantante di fare con lui una piccola sfida di flessioni. Rkomi non si è tirato indietro e nei pochi istanti che precedevano il nuovo blocco pubblicitario, i due hanno divertito il pubblico con una breve sfida fisica.

Dj Massimo Alberti chi è/ Lo show con Amadeus a Sanremo 2022

