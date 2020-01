Amadeus/ Si trasforma in Befana e poi arriva Sanremo (Soliti ignoti Lotteria Italia)

Lo speciale de I Soliti Ignoti dedicato alla lotteria Italia, verrà condotto ancora una volta da Amadeus. I numeri fortunati lasceranno il posto a grosse vincite e il conduttore, una volta terminato questo show, dovrà interamente dedicarsi al Festival di Sanremo 2020 in partenza dal prossimo 4 febbraio. In studio rigorosamente in diretta, al fianco del presentatore TV che allieta ogni sera l’access prime time di Rai1, troveremo anche: Paolo Fox, Fabio Rovazzi e gli attori Nino Frassica, Gabriella Germani, Lino Guanciale e Daniele Liotti. In questo periodo per Amedeo Umberto Rita Sebastiani (il suo vero nome per intero), non c’è pace nonostante la gloria. E così, il suo innato buonumore, potrebbe essere messo seriamente alla prova dagli ultimi accadimenti. Uno tra tutti? Dopo avere diramato la lista dei Big in gara, Michele Monina si è letteralmente scagliato contro di lui. “La lista dei Big ce l’avevamo in tanti da giorni. Ma la deontologia ha spinto alcuni a non rovinare il lavoro di Amadeus spoilerandola. Poi lui ha dato la lista alla sola Repubblica, cag***ci in testa. Se è questo che vuoi, Amadeus, guerra sia”, ha affermato la penna de Linkiesta.it.

Amadeus, lo speciale della lotteria prima di Sanremo 2020

In queste settimane, anche la vincitrice della prima edizione di Ora o mai più, ha puntato il dito contro Amadeus. Lisa infatti, si è “lamentata” di non essere stata presa in considerazione per Sanremo 2020, nonostante le passate “promesse”. “L’ideale sarebbe prevedere che il vincitore di Ora O Mai Più – aveva precisato il conduttore tramite una intervista concessa a Vanity Fair– partecipi di diritto al prossimo Festival di Sanremo. Sarebbe il percorso perfetto, un cerchio che si chiude. Lisa o Massimo Di Cataldo, a Ora O Mai Più l’anno scorso, sul palco dell’Ariston si sarebbero fatti rispettare”. La cantante, a tal proposito, ha voluto fare chiarezza: “Tutti mi chiedono se sia vero che Ora o mai più – ha scritto, in un tweet – dalla prossima edizione si chiamerà Ora e mai più… francamente non saprei rispondere, ma potrebbe essere il nome più appropriato!!! #oraomaipiu #amadeus #vincitrice 1 edizione 2018 …”. E all’ultimo cinguettio, si era poi aggiunto un nuovo sfogo: “Ci sono rimasta male, non ho trovato continuità con quelle che erano le sue parole (Lisa allude sempre al desiderio espresso da Amadeus, di vederla sul palco di Sanremo, ndr). Sono rimasta perplessa, quando ho letto il messaggio di Amadeus. Se un brano non ti piace, dici ‘non mi piace’, ‘fa ca*are’, ‘non è un brano da Sanremo’. Invece no, ha detto che è ‘un brano interessante'”.

