Amadeus sposa in chiesa Giovanna Civitillo/ “Si corona il sogno, entrambi credenti!”

Amadeus sposa (in chiesa) la moglie Giovanna Civitillo. La showgirl e il conduttore, finalmente potranno celebrare l’atteso matrimonio, proprio come hanno sempre desiderato. Intervistata tra le pagine del settimanale Oggi, l’ex ‘Scossa’ de ‘L’Eredità’, unita civilmente all’ex deejay da dieci anni, confida la lieta novella: “Questo matrimonio è il coronamento di un sogno. Ci teniamo entrambi perché siamo molto credenti. E dopo dieci anni sentiamo che è arrivato il momento di compiere il passo successivo. Soprattutto, dopo che è arrivata la notizia dell’annullamento del precedente matrimonio di Amadeus, possiamo consacrare il nostro amore come meglio desideriamo”, racconta. La coppia ha anche un figlio, il piccolo Josè di dieci anni. Il conduttore, dal suo precedente matrimonio ha avuto anche Alice, la primogenita di 21 anni. “La cerimonia sarà intima e celebrata in una minuscola cappella della Capitale perché è una scelta che vogliamo condividere con le persone che ci sono più care”, ha raccontato la showgirl.

Amadeus sposa in chiesa Giovanna Civitillo

E’ un periodo d’oro per Amadeus, specie dal punto di vista professionale. Ed infatti è tra i super favoriti alla conduzione del prossimo Festival di Sanremo 2020, oltre a condurre i due format di successo: “I Soliti Ignoti” su Rai1 e “Stasera tutto è possibile” su Rai2. Di recente, il conduttore ospite di Mara Venier con Giovanna Civitillo nel corso di Domenica In, ha raccontato dei primi approcci. “Io sono timido, avevo paura del no così le ho mandato un bigliettino con scritto ‘se ti fa piacere prendiamo un caffè insieme’, ho pensato che al massimo lo avrebbe cestinato e lei me lo ha rimandato indietro con scritto sì”. Amadeus si è separato dalla prima moglie iniziando la sua relazione con la showgirl che poi ha sposato civilmente nel 2009. “Sono 16 anni che stiamo insieme” ha sottolineato. “La nostra forza è che mi guarda ancora così dopo 16 anni. Condividiamo tutto. Se ho sacrificato la mia carriera? Provo a dargli la serenità così fa bene il suo lavoro, io gestisco il resto. E poi ho sempre ragione”, ha concluso Giovanna.

© RIPRODUZIONE RISERVATA