Amadeus “Terza volta a Sanremo? Ecco perché ho accettato”/ “Fiorello? Quest’anno…”

Prima di salire sul palco dell’Ariston per la prima serata del Festival di Sanremo 2022, Amadeus è intervenuto in collegamento a Oggi è un altro giorno, il programma di Rai 1 condotto da Serena Bortone. Il conduttore ha introdotto quello che si aspetta da questo suo terzo festival: “Ho voluto parlare di un Sanremo della gioia perché l’atmosfera è quasi quella del mio primo Sanremo, nei tempi prima della pandemia, quando, venti giorni prima, nessuno si aspettava che sarebbe successa una cosa pazzesca. Ne stiamo uscendo, e l’atmosfera che si respira qui a Sanremo ci fa stare bene e questo ci dà gioia per una quasi ritrovata normalità”.

Ha dunque spiegato perché ha accettato di ricondurlo: “Ho accettato perché non volevo chiudere con una platea vuota, volevo avere la gioia di avere la platea piena così com’è stato il primo anno”.

Amadeus ha quindi confermato che aveva pronto un cartonato di Fiorello qualora non si fosse presentato a Sanremo: “Si, è vero. L’ho fatta fare perché io che lui fosse a Sanremo l’ho saputo quando ha aperto la porta a Sanremo. Noi ci sentiamo tutti i giorni ma lui non mi aveva detto niente. Così ho fatto preparare questa sagoma qualora lui non ci fosse stato, anche perché ha fatto due Sanremo pazzeschi, l’anno scorso è stato eroico.”

Amadeus, con un tuffo al passato, ha poi raccontato: “Dice che non mi vuole vedere più per 3 anni ma non sa che faremo anche le vacanza insieme al mare. Noi ci conosciamo da 35 anni, probabilmente questa amicizia è andata sempre al di là del lavoro. Ognuno ha fatto la propria strada ma nei momenti importanti lui c’è sempre stato e io ho dato sempre la mia disponibilità. Nei momenti cruciali ci siamo sempre l’uno per l’altro e Sanremo ce l’eravamo promesso quasi 35 anni fa ed è un sogno che si è realizzato”. Infine un cenno alle canzoni in gara quest’anno a Sanremo: “Ci sono canzoni che ti fanno ballare subito e altre che ti commuovono e ti fanno innamorare”.

