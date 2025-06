Amadeus torna in Rai? “Fallisce la mediazione di Fiorello”, doccia fredda per il conduttore

Non ha ottenuto i risultati sperati il passaggio di Amadeus dalla Rai al Nove, dopo una serie di risultati non entusiasmanti, per usare un eufemismo, ed il game show The Cage-Prendi e scappa che non sta andando benissimo anche se occorre attendere per avere un quadro più preciso. E mentre il futuro del conduttore ravvenate sembra sempre più incerto l’amico fraterno Fiorello nel suo programma radiofonico non perde occasione per spingere per un suo ritorno in Rai. A questo punto la domanda che in molti si pongono è se ce la farà Fiorello a convincere i dirigenti Rai a riprendersi Amadeus, ammesso che quest’ultimo voglia ritornare.

Amadeus torna in Rai? a tale domanda ha provato a dare una risposta Hit su AffariItaliani sottolineando in maniera secca e chiara che è un sonoro ‘NO’. Del resto l’anno scorso la Rai aveva offerto al conduttore del Festival di Sanremo un ottimo contratto con la possibilità di sperimentare nuovi format e programmi ma Amadeus ha rifiutato preferendogli Warner. Al momento dunque sembra proprio che persino la mediazione di Fiorello sia fallita e non c’è nessuna possibilità che torni in Rai. Del resto la stessa azienda del servizio pubblico avrebbe ammesso che ‘la Rai non è un albergo con le porte girevoli.’

Le indiscrezioni non si fermano qui. Se infatti da un lato è molto difficile il ritorno in Rai del conduttore, dall’altro allo stesso modo è complicato l’arrivo in pianta stabile a Mediaset. Anche in questo caso si tratterebbe di un ritorno perché negli anni scorsi il conduttore lasciò Rai1 per condurre un game show su Canale5 ma l’esperienza di rivelò disastrosa e tornò in Rai. Al momento anche l’arrivo di Amadeus a Mediaset è lontano. Pier Silvio Berlusconi sembra aver chiuso il cerchio con l’arrivo di Max Giusti e non sia interessato ad altri arrivi. In Mediaset per lui potrebbe intercedere Maria De Filippi, che l’ha voluto nella giuria di Amici, ma proprio come il caso di Fiorello sembra che anche tale mediazioni sia destinata, qualora ci fosse, a fallire. Insomma, il futuro di Amadeus non è nè in Rai nè a Mediaset, al momento, e sembra sempre più in bilico.