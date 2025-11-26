Amadeus, possibile serata-evento su Pippo Baudo in Rai: il conduttore verso la svolta?

Ormai da oltre un anno Amadeus lavora per il canale NOVE dopo l’addio clamoroso da Rai, un ‘congedo’ che aveva sconvolto gli affezionati telespettatori. Il noto conduttore, però, non è riuscito a risollevare le sorti della nuova emittente e a differenza di quanto si sperava, i suoi reality collezionano share molto bassi. Chissà chi è e The Cage – Prendi e scappa stanno ottenendo ascolti miseri.

Insomma, il marito di Giovanna Civitillo non sembra riuscire a portare il risultato sperato al NOVE, nemmeno in prima serata con La Corrida, anche questa sotto le aspettative in termini di ascolti. Ed è così, che corrono le indiscrezioni come quella del possibile divorzio dalla Warner Discovery e un ritorno in Rai sempre più vicino. Sarà davvero così?

Amadeus, ritorno in Rai? L’indiscrezione choc

Amadeus in Rai è senza dubbio una soluzione a cui molti aspirano, soprattutto da quando ha detto addio al suo ventennale lavoro per l’azienda di Viale Mazzini. TvZap.it ha riportato una voce che parlerebbe proprio del ritorno del conduttore in Rai. “L’instabilità professionale sul Nove spinge l’ex ‘pupillo di Viale Mazzini’ a considerare un rientro, seppur parziale…“. Laama voce non è ancora stata verificata ma risulta essere sempre più plausibile un certo tipo di svolta per il noto presentatore, che senza dubbio merita più risonanza di quella che il canale gli conferisce al momento.

Sempre TvZap.it ha rivelato un’altra ipotesi dopo una voce di corridoio: pare che il conduttore possa tornare in Rai con un programma dedicato a Pippo Baudo in seguito al Festival di Sanremo 2026. Ecco l’indiscrezione: “La notizia di un possibile coinvolgimento di Amadeus in una ‘serata-evento dedicata al grande Pippo Baudo’ si basa su ‘ultime voci di corridoio’, secondo le quali il progetto ‘rivorrebbe’ il conduttore ‘proprio in Rai’…“.