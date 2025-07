Amadeus sarebbe sempre più vicino al ritorno in Rai dopo i risultati poco soddisfacenti dei suoi programmi al Nove: le ultime novità

Amadeus potrebbe tornare in Rai e no, non è più soltanto un’ipotesi lontana. Il celebre conduttore ha lasciato l’azienda per gettarsi in una nuova avventura sul Nove, dove si è messo al timone di molte trasmissioni, note o del tutto nuove, diventando di fatto il volto della rete. Lo abbiamo visto a La Corrida, alla guida di Chissà chi è, il format che riprende i Soliti Ignoti, e poi nello show in prima serata Like a Star, infine nel nuovissimo The Cage, game-show preserale che conduce con il supporto di Giulia Salemi.

Nonostante un impegno costante e una forte dedizione, i risultati in fatto di ascolti non sono stati soddisfacenti. La lotta col suo ex Affari Tuoi, oggi condotto da Stefano De Martino, è stata particolarmente ardua per Amadeus, ma lo stesso vale per gli ascolti degli show in prima serata. Da qui l’ipotesi di un addio di Amadeus a Nove per un ritorno in Rai, cosa peraltro fomentata dal ruolo che il conduttore ha avuto nell’ultima edizione di Amici.

Amadeus sempre più vicino a un ritorno in Rai: le ultime indiscrezioni parlano chiaro

La sua partecipazione al talent di Canale 5 è stata, per molti, il segnale di un suo possibile allontanamento da Discovery, possibilità che oggi viene sottolineata a L’Espresso, che parla di effettiva probabilità che il conduttore dica addio a Nove. “È così che un ritorno di Amadeus in Rai non è solo una banale suggestione. – si legge – L’esperienza Mediaset come giudice di ‘Amici’, programma di Maria De Filippi, è un segnale chiaro. L’ex conduttore di Radio Deejay ha voglia di grande pubblico”. In questo senso, ad avere un ruolo importante nel suo ritorno in Rai sarebbe il suo grande amico Rosario Fiorello: proprio lui, secondo la fonte, potrebbe fare da ‘ponte’ a questo rientro, tant’è che in più occasioni ha fatto “simpatici riferimenti sulla permanenza dello storico amico al Nove”. Insomma, il futuro televisivo di Amadeus potrebbe subire un nuovo scossone.