AMADEUS/ Tra frasi “sessiste” e polemiche inizia il suo Festival di Sanremo

Amadeo Umberto Rita Sebastiani, conosciuto con il nome d’arte Amadeus, sarà il conduttore del Festival di Sanremo 2020. L’onore è grande visto che si tratta di un’edizione speciale e attesa della kermes più importante della canzone italiana, la settantesima. Il conduttore e direttore artistico di questa kermesse ha rimarcato la sua idea di portare al pubblico italiano un Sanremo pieno di sorprese. A partire dalla scelta di essere affiancato da ben 11 co-conduttrici nell’arco delle 5 serate: Diletta Leotta, Francesca Sofio Novello, Rula Jebreal, Laura Chimenti, Emma D’Aquino, Antonella Clerici, Sabrina Salerno, Georgina Rodriguez, Alketa Vejsiu e Mara Venier. Amadeus beneficerà anche della presenza fissa di Fiorello, già mattatore durante la conferenza stampa della vigilia, così come molto atteso è anche il pentaospite di questa edizione di Sanremo, Tiziano Ferro, che si esibirà e canterà in ognuna delle cinque serate del Festival.

AMADEUS, FRASI “SESSISTE” E POLEMICHE: INIZIA IL SUO FESTIVAL

La conduzione di Amadeus di questo 70esimo Festival della Canzone Italiana è stata segnata da polemiche accese ancora prima del via della kermesse sanremese. Tutto ha avuto origine durante la conferenza stampa di presentazione del concorso canoro più famoso della Penisola, quando Amadeus ha sottolineato che le 11 co-conduttrici fossero “ovviamente tutte belle”. A questa frase infelice ne è seguita un’altra riguardante Francesca Sofia Novello, presentata come “la fidanzata di Valentino Rossi” e scelta tra le conduttrici di Sanremo per la sua “capacità di stare vicino ad un grande uomo stando un passo indietro”. Durante la conferenza stampa della vigilia del Festival di Sanremo, l’amico Fiorello ha a modo suo cercato di smorzare la polemica che ha coinvolto il padrone di casa: “Hai detto niente di sconveniente? Hai acceso una polemicuccia? Lui non lo fa apposta, Amadeus dice delle cose, ma non si rende conto”. Le parole del difensore Fiorello si uniscono alla medesima dichiarazione di Amadeus che dice di avere la coscienza a posto: le polemiche che hanno infiammato queste settimane, ha detto, non l’hanno scosso più di tanto perché è rimasta per lui la consapevolezza della sua intenzione. Un’altra polemica legata ad Amadeus è stata quella di ammettere in gara – in qualità di direttore artistico – un rapper controverso come Junior Cally, accusato in passato di aver scritto testi che inciterebbero alla violenza contro le donne. A difendere questa scelta ancora una volta ci ha pensato Fiorello che durante l’ultima conferenza stampa ha dichiarato in modo secco di aver invitato Cally a cantare alla cresima di sua figlia.

