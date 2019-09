Amadeus/ Una importante rivelazione che ha lasciato tutti senza parole (Domenica In)

Amadeus rivelazione choc: “Indosso sempre abiti blu perchè non posso distinguere i colori”

Amadeus ha deciso di fare un’importante rivelazione alcuni giorni prima della nuova stagione de I Soliti Ignoti – Il Ritorno, parlando di un problema che lo ha colpito agli occhi. “Indosso sempre abiti blu perchè non posso distinguere i colori“, ha confessato a DipiuTV durante un’intervista, specificando che solo in questo modo può avere la certezza di non sbagliare gli abbinamenti corretti. Il daltonismo del conduttore non era mai emerso prima di oggi e si tratta di un particolare importante, alla luce delle sue dichiarazioni. Nel frattempo Amadeus ritornerà sul piccolo schermo già da oggi, 15 settembre 2019, grazie ad un’ospitata di Domenica In. Parlerà di certo del debutto de I Soliti Ignoti – Il Ritorno, che avverrà domani 16 settembre, ma anche del suo abbandono di Stasera tutto è possibile. Al suo posto infatti vedremo Stefano De Martino, reduce da alcune conduzioni di successo che lo hanno fatto finire al di sotto dei riflettori della tv pubblica. “L’ho fatto perchè credo di aver dato al programma tutto ciò che potevo dare”, ha detto il direttore interessato. Non sappiamo invece con certezza se riprenderà la guida di Ora o mai più, mentre è già attivo in previsione del prossimo Festival di Sanremo. “Sognavo di salire sul palco dell’Ariston come padrone di casa da quando ero bambino”, confessa, anche se a suo dire è ancora presto per parlare di una vittoria.

Amadeus, Domenica In: una doppia famiglia

Amadeus è riuscito a creare una doppia famiglia: da un lato il suo rapporto sempre più solito con Giovanna Civitillo, sua compagna di vita. Dall’altro il team che ha messo in piedi con i Soliti Ignoti – Il Ritorno, una vera e propria crew che non ha esitato a fargli una bella sorpresa con tanto di torta. Lo svela lo stesso Amadeus tramite il profilo Instagram che condivide con la Civitillo, mostrando il momento dello spegnimento delle candeline. Fra i commenti di auguri spiccano anche quelli di Antonella Clerici, ex volto storico de La Prova del Cuoco, Simona Ventura e Elena Sofia Ricci. Alcuni giorni più tardi è invece Giovanna a festeggiare il giorno della sua nascita. Nessuna torta in questo caso, ma un tuffo nei ricordi. “Questa bimba è cresciuta. L’unica fortuna è che mia mamma non mi mette più la scodella in testa per tagliarmi i capelli”, scrive nel suo post, pubblicando un’immagine legata alla sua infanzia. Un bel periodo per la coppia, che solo pochi mesi fa si sono sposati in chiesa, a distanza di dieci anni dal fatidico sì detto in sede civile. Un’occasione d’oro per fare un viaggio di nozze alla grande, destinazione Mauritius, al fianco del figlio Josè. “Per noi è naturale scegliere di stare insieme tutti e tre”, dice Amadeus al settimanale Oggi, spiegando perchè abbiano voluto portare in viaggio anche il loro erede. “Ci amiamo profondamente e non abbiamo bisogno di fughe romantiche tutte per noi”, aggiunge pensando anche a come, fra dieci anni, magari Josè non vorrà più stare con i genitori, ma andare in vacanza con gli amici.

Foto, Giovanna Civitillo da piccola





